Calciomercato: forte interesse del Tottenham per Zaniolo

L’attaccante giallorosso piace ai londinesi che lo vorrebbero acquistare già in questa sessione di mercato, la trattativa però è ancora da definire

Non è un momento facile per Nicolò Zaniolo, che sta collezionando prestazioni di livello molto più basso rispetto a quello che José Mourinho, i tifosi della Roma ed anche lui stesso vorrebbero. Nelle crepe del rapporto tra Nicolò ed il club giallorosso sta provando ad inserirsi il Tottenham, che stando alle ultime voci di mercato vorrebbe comprare il trequartista italiano già nella sessione di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’offerta ancora non è stata formalizzata, ma la cifra sarà sicuramente più bassa di quella che la Roma chiedeva in estate. All’epoca fu proprio Mourinho ad opporsi alla cessione, mentre lo stesso Thiago Pinto ha fatto intendere che a gennaio Zaniolo non sarà ceduto a nessuna squadra italiana. Per una sua eventuale partenza all’estero invece la trattativa resta aperta.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sportmediase.it)