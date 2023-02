Calciomercato estero, saltato il passaggio di Ziyech al PSG

Il marocchino rimarrà a Londra fino a giungo per degli errori nei documenti da parte del Chelsea. La Ligue 1 ha inoltre respinto il ricorso

Di problemi nell’ultimo giorno di mercato ce sono stati e sempre ci saranno, anche all’estero. Il caso in questione è quello di Hakim Ziyech, trequartista del Chelsea che era stato cercato anche da Roma e Milan. Il marocchino era pronto a trasferirsi al PSG, tanto da recarsi lunedì sera a Parigi per visite mediche e firme, ma il Chelsea ha inviato per tre volte i documenti sbagliati al Paris, facendo saltare l’operazione. Nella giornata di oggi le due squadre hanno fatto ricorso per far ufficializzare il trasferimento, ricorso però respinto.

