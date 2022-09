Calciomercato estero: le pagelle delle big della Liga

Tra le quattro spagnole più ambite, il Barcellona ha sicuramente fatto il mercato più scintillante e oneroso. Una ha deluso particolarmente

In Liga, il Barcellona è stato il protagonista assoluto con tantissimi colpi di mercato. La squadra di Xavi, nonostante i grandi problemi economici, ha messo a segno importanti operazioni a suon di milioni. Analizziamo il mercato delle quattro grandi del campionato spagnolo: Real Madrid, Barça, Siviglia e Atletico Madrid.

REAL MADRID: 6,5

Mercato non sicuramente scintillante quello del Madrid ma comunque positivo. In entrata ha fatto registrare l’arrivo del giovane Tchouameni dal Monaco per circa 80 milioni di euro. Cifra importante ma ripagata dalla cessione altrettanto milionaria di Casemiro al Manchester United (70). Il colpo in difesa invece è stato Rudiger, preso a zero dal Chelsea. In uscita, raccolti altri 10 milioni da Borja Mayoral direzione Getafe. Via a zero Jovic e Isco.

BARCELLONA: 7,5

A parte i problemi economici, il mercato del Barcellona è stato senza dubbio di assoluto livello. Lewandowski è ovviamente il colpo più importante, arrivato dal Bayern Monaco per 45 milioni di euro. La punta alzerà e anche di tanto la pericolosità blaugrana in attacco. L’ala Raphinha a 58 milioni è ovviamente da valutare ma sul talento non c’è discussione. In difesa, ok anche gli arrivi di Christensen (d) a zero e di Koundé (d) dal Siviglia, ma è in mezzo al campo dove il Barcellona fa più paura con la permanenza di de Jong, le conferme dei baby Gavi e Pedri e l’aggiunta muscolare di Kessié. Discutibile l’arrivo di Bellerin (d), le cui condizioni fisiche non convincono più di tanto. In uscita da registrare le cessioni di Aubameyang e Coutinho rispettivamente a Chelsea e Aston Villa.

ATLETICO MADRID: 5

I soli arrivi di Molina, Reguilon (c) e Witsel non possono sicuramente dare quantomeno la sufficienza al mercato dei Colchoneros. Qualcosa in più si poteva fare soprattutto a centrocampo e in attacco. E’ andato via Luis Suarez, sostituito dal ritorno di Morata. L’uomo in più quest’anno dovrà essere il Cholo.

SIVIGLIA: 6

Il Siviglia ha raccolto un buon tesoretto dal mercato con le cessioni dei due centrali Kounde e Diogo Carlos rispettivamente per 50 milioni e 31 a Barcellona e Aston Villa. Lopetegui ha praticamente cambiato la sua difesa ricevendo in cambio Marcao dal Galatasaray (12 milioni) e Nianzou dal Bayern Monaco (16). Da registrare anche l’arrivo a zero di Isco dal Real Madrid.

Sandro Caramazza