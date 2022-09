Calciomercato estero: la pagella del PSG

Meno cifre folli rispetto agli anni passati per il club francese. Il grande rimpianto rimane il non aver preso Skriniar

In Ligue 1 è il solito PSG a dettare legge. Rispetto agli altri anni, la società parigina ha cambiato effettivamente un po’ la sua politica. Luis Campos ha portato una nuova ventata a Parigi: niente più cifre folli ma meglio contenersi (anche perché la Uefa sta a guardare). Il nuovo PSG di Galtier ha acquistato diversi centrocampisti: da Renato Sanches a Vitinha passando per Soler e Fabian Ruiz. D’altro canto, sono partiti in sequenza Paredes e Gueye. Senza però l’arrivo del vero grande obiettivo del mercato parigino, Milan Skriniar, la pagella non può dirsi soddisfacente. Solo un 5,5 striminzito. La vicenda Skriniar è stata peraltro condotta in maniera fin troppo spinta e anche con toni leggermente sgradevoli. La ‘minaccia’ di Al-Khelaifi e le uscite di Galtier, più l’ultimo retroscena sul visto per la tournee giapponese già pronto per l’interista, non hanno sicuramente creato una simpatica immagine intorno al milionario club francese. Da registrare ovviamente l’addio di Di Maria che a Parigi non di certo dimenticheranno così facilmente.

Sandro Caramazza