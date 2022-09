Calciomercato estero: la pagella del Bayern Monaco

I bavaresi hanno fatto una buona sessione estiva rinforzando la rosa di Nagelsmann in alcuni reparti, ma in attacco, l’assenza di Lewandowski è una determinante (Mané permettendo)

Il calciomercato tedesco così come quello italiano è finito nella giornata di ieri. Il Bayern Monaco si è reso protagonista di un’ultima sessione estiva piuttosto importante con colpi di grande effetto. La società bavarese ha speso più di 130 milioni per arricchire e completare la rosa a disposizione di Nagelsmann. Alla fine dei giochi, al Bayern Monaco va un 6,5 in pagella. Gli arrivi di Matthijs de Ligt e Sadiò Mané sono sicuramente quelli di maggior caratura. Il primo arrivato per 67 milioni dalla Juventus, il secondo a 32 dal Liverpool. Praticamente saranno loro due i sostituti di Sule, via a parametro zero, e Robert Lewandowski. A completare la rosa sono arrivati i talentuosi Tel (a) dal Rennes, Gravenberch (c) e Mazraoui dall’Ajax (d). Quest’ultimo a zero. Segno di come il Bayern stia sempre attento a sfruttare le opportunità sul mercato. Una pecca: manca una prima punta vera e propria al posto del fuoriclasse polacco andato al Barcellona. In Europa ciò può pesare.

Sandro Caramazza