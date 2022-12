Calciomercato estero, Barcellona su Ounahi del Marocco

Il numero 8 sta stupendo nel Mondiale in Qatar e i blaugrana sono interessati per rafforzare il centrocampo senza spendere troppo

Come in ogni Mondiale, anche in questo ci sono talenti che, da sconosciuti, sono diventati “famosi”. Nella Coppa del Mondo in Qatar è Ounahi del Marocco ad esserlo diventato. Il talento classe 2000 dell’Angers, come la sua nazionale, è la sorpresa vera e propria di questa competizione, tanto da aver attirato l’attenzione del Barcellona. Profilo perfetto vista la giovane età e la qualità del ragazzo, che andrebbe a rafforzare il centrocampo blaugrana senza spendere molto. La valutazione di Ounahi prima del Mondiale era di 3,5 milioni di euro, ma è destinata ad aumentare visto come sta giocando il marocchino.

Fonte foto: Image Photo Agency

Davide Farina