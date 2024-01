Calciomercato: Dragusin ad un passo dal Tottenham, beffato il Napoli

Tempo di lettura meno di un minuto

Il difensore del Genoa andrà in Premier League, 24 milioni di euro più 6 di bonus l’offerta che ha convinto il Grifone, che ingaggerà anche Spence in prestito

Alla fine l’ha spuntata il Tottenham. Nell’asta per Dragusin, promettente difensore del Genoa, si erano inseriti Napoli, Bayern Monaco e negli ultimi giorni anche il Milan. A fare la differenza è stata l’entità dell’offerta economica, con i londinesi che hanno messo sul piatto 24 milioni di euro più 6 di bonus per ingaggiare il difensore romeno, mentre il Napoli si è fermato a 20 più i cartellini di Ostigard e Zanoli. Per convincere il Grifone inoltre gli Spurs hanno inserito nell’operazione il prestito di Djed Spence, che arriverà in Liguria nelle prossime ore. In giornata è attesa l’ufficialità della cessione.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)