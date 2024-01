Calciomercato: doppio colpo per il Napoli, preso Dendoncker, Perez a un passo

Tempo di lettura 1 minuto

Il club partenopeo ha rinforzato il centrocampo prendendo in prestito con diritto di riscatto il giocatore dell’Aston Villa, vicino anche il difensore dell’Udinese

È un Napoli molto attivo sul mercato quello che stiamo vedendo in queste prime settimane del 2024. Dopo aver tentato il colpo Samardzic, i partenopei hanno virato su Leander Dendoncker, centrocampista classe 1995 dell’Aston Villa. Il mediano belga arriverà a Napoli in prestito, con il diritto di riscatto che è stato fissato intorno ai 10 milioni di euro. Oltre al giocatore dei Villans, la società campana ha messo gli occhi anche su Nehuen Perez per rinforzare la difesa. De Laurentiis vorrebbe acquistare il calciatore dell’Udinese a titolo definitivo. La cifra messa sul piatto è di circa 16 milioni di euro più bonus, ma per ridurre l’offerta economica potrebbe essere inserito nella trattativa anche Leo Ostigard come contropartita tecnica.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sportmediaset.it)