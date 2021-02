Calciomercato chiuso: il pagellone delle 20 di A

Ieri è finita la campagna invernale dei trasferimenti, ecco allora il voto definitivo per tutte le squadre del campionato

E un’altra sessione di calciomercato se ne andata via. Quello di quest’anno, sicuramente per la grave crisi economica dovuta alla pandemia di coronavirus, è stato un gennaio magro dal punto di vista dei grandi arrivi, con le due big per eccellenza Inter e Juventus, rimaste praticamente a guardare per tutto il tempo. Tra le più attive: Milan, Cagliari e Torino, cosi come Bologna, Parma e Verona. Ecco, dunque, il pagellone sui movimenti di mercato delle 20 di A.

Atalanta: voto 7,5

Orobici attivi durante il mese invernale di calciomercato, soprattutto in termini di uscite. La risoluzione del caso Papu Gomez, trasferitosi al Siviglia, ha portato nelle casse dei Percassi quasi 9 milioni di euro. Il capolavoro, però, è stato compiuto con la cessione del giovane Diallo al Manchester United per circa 33 milioni. Tra le altre uscite: Carnesecchi in prestito alla Cremonese; Mojica al Granada; Tumminello alla Spal; Piccini nuovamente al Valencia e Depaoli al Benevento. In entrata, sono arrivati il promettente belga Maehle dal Genk e l’ucraino Kovalenko dallo Shakthar Donetsk. Due buoni profili, utili per far rifiatare i vari Hateboer e de Roon.

Benevento: voto 6,5

Buono anche il mercato di riparazione della società campana, che ha acquistato l’argentino Gaich per rafforzare l’attacco di Inzaghi, nonché il jolly Depaoli e il centrale difensivo Antei. In uscita, da segnare le partenze di Del Pinto, Volta e Basit, nonché la risoluzione del contratto del veterano Christian Maggio.

Bologna: voto 6

Svanito nel finale il sogno Rugani (passato al Cagliari), il club felsineo si è accontentato del promettente centrale bulgaro Antov. L’ex capitano del CSKA Sofia si va ad aggiungere agli arrivi di Urbanski dal Legia Gdansk, di Soumaoro dal Lille e del laterale destro Faragò dal Cagliari. In uscita, le cessioni di Denswil al Bruges, di Calabresi al Cagliari e del centrale Paz al Kayserspor.

Cagliari: voto 7,5

Grande mercato invernale per il club del presidente Giulini. Tanti nomi importanti in entrata, come quelli di Nainggolan dall’Inter, Duncan dalla Fiorentina, Asamoah svincolato e Rugani dai francesi del Rennes. In aggiunta, anche Deiola dallo Spezia e Calabresi dal Bologna. In uscita, invece, ceduti praticamente coloro che non facevano parte del progetto tecnico di mister Di Francesco, come Pinna, Pisacane, Faragò, Oliva e Pajac.

Crotone: voto 6

Una sufficienza sì meritata ma, che al contempo, poteva sicuramente essere migliorata. Bene, infatti, dal punto di vista dei rinforzi offensivi con gli acquisti di Di Carmine dal Verona e di Ounas dal Cagliari via Napoli. La squadra calabrese, però, poteva fare qualcosa in più anche per il reparto difensivo, sicuramente il punto debole dell’undici di Stroppa (46 gol subiti, peggior difesa del torneo). In uscita, invece, da registrare i trasferimenti di Mustacchio, Borello, Gomelt, Crociata e Siligardi.

Fiorentina: voto 7

Bene la Viola che si è rinforzata in avanti con l’arrivo del russo Kokorin, giocatore molto discutibile fuori dal campo, ma con ottime qualità sul prato verde. Per la corsia di destra è, invece, arrivato dal Napoli, Malcuit; mentre si giocherà il ruolo di secondo portiere con Terraciano, l’ex granata Rosati. In uscita, sono partiti Saponara direzione Spezia, Cutrone al Wolverhampton (ora al Valencia), Lirola a Marsiglia, Duncan al Cagliari e Dalle Mura in prestito alla Reggina.

Genoa: voto 6,5

La cura Ballardini ha fatto bene anche al mercato genoano, che ha assistito all’arrivo in Liguria dell’olandese Strootman. L’ex centrocampista del Marsiglia si è aggiunto agli arrivi di Portanova e Petrelli (dato in prestito alla Reggina) dalla Juventus e Onguene dal Salisburgo. In uscita, sventata la partenza di Scamacca, le cessioni sono state: Schone (risoluzione), Micovshi e Charpentier alla Reggina, Zennaro alla Lucchese, Sturaro al Verona, Bani al Parma e Lerager al Copenaghen.

Inter: S.V

Causa i problemi economici, la squadra nerazzurra ha ceduto solamente Nainggolan al Cagliari e girato il prestito di Esposito dalla Spal al Venezia.

Juventus: voto 6

Mercato di prospettiva della Juventus, che ha acquistato Dabo dal Nantes, Rovella dal Genoa (arrivo a luglio), Akè dal Marsiglia e Lungoyi dal Lugano. In uscita, da registrare la partenza di Khedira verso Berlino sponda Hertha, nonché quelle dei vari Portanova e Petrelli al Genoa, Tongya al Marsiglia e Monzialo al Lugano.

Lazio: voto 6

Due nomi in entrata per Inzaghi, utili per allungare la rosa, visto il doppio impegno Serie A-Champions League. Si tratta dell’ex Milan Musacchio e del difensore serbo Kamenovic, che arriverà a luglio dal Cukaricki. In uscita, fuori gli esuberi: Durmisi alla Salernitana, Adekanye al Den Haag, Kyine alla Salernitana, Karo al Maritimo e Vavro all’Huesca.

Milan: voto 8

Grande protagonista del mercato invernale, il Milan capolista. I rossoneri, consapevoli di poter lottare fino alla fine e visto il gravoso doppio impegno Serie A-Europa League, hanno rinforzato la rosa con gli arrivi di Meité, Tomori e soprattutto del croato Mandzukic. L’ex Juventus potrebbe fare da spalla o da vice a Ibrahimovic. In uscita, Duarte ceduto al Basaksehir, Conti al Parma, Colombo alla Cremonese, Musacchio alla Lazio e Capanni al Racing Santander.

Napoli: S.V

Partenopei che sono rimasti a guardare in termini di entrata, ma hanno ceduto gli esuberi: Milik al Marsiglia, Llorente all’Udinese e Malcuit alla Fiorentina.

Parma: voto 7,5

Inizia da qui l’operazione salvezza per il Parma di D’Aversa, sicuramente assoluta protagonista degli ultimi giorni di mercato. Importanti i rinforzi difensivi di Conti dal Milan e Bani dal Genoa, nonché quelli offensivi di Man dallo Steaua Bucarest, di Zirkzee dal Bayern Monaco e di Pellè dai cinesi dello Shandong. In più, l’arrivo del greco Zagaritis dal Panathinaikos. In uscita, Scozzarella si trasferisce in B al Monza, Carriero all’Avellino e Adorante al Virtus Francavilla.

Roma: voto 6,5

Tenuto Dzeko e svanito lo scambio con Sanchez dell’Inter, i giallorossi hanno chiuso per il ritorno a Roma di El Shaarawy e del giovane americano Reynolds dal Dallas. Nessuna cessione, invece, da registrare.

Sampdoria: voto 6

I blucerchiati si sono praticamente attivati ad inizio mercato, per poi andare tranquillamente in ritirata. Infatti, l’unico acquisto è stato l’ex Brescia Torregrossa, peraltro già molto utile, visto il suo gol decisivo all’esordio contro l’Udinese. Ceduti, invece, Depaoli al Benevento, D’Amico alla Pro Sesto e Stijepovic al Grosseto.

Sassuolo: S.V

Unico movimento di mercato, la cessione di Ricci al Monza.

Spezia: voto 6,5

Consapevole di potersi salvare, la squadra ligure ha voluto rinforzarsi con l’arrivo di Saponara. Il centrocampista ex Fiorentina è in grado di dare imprevedibilità e maggior qualità al gioco di Italiano. Ceduti: Bartolomei alla Cremonese, Mora alla Spal, Deiola al Cagliari e Mastinu al Pisa.

Torino: voto 7,5

Due acquisti assolutamente utili e funzionali al gioco di Nicola, ovvero Mandragora e Sanabria. Il centrocampista può dare una grande mano alla regia granata, fin troppo composta da muscoli e dinamicità ma povera di geometrie e qualità. L’ex Betis Siviglia, invece, conosce molto bene Nicola e insieme e Belotti potrebbe formare una coppia di assoluto livello. Tra le cessioni: Millico al Frosinone e Meitè al Milan.

Udinese: voto 6

Un solo acquisto tra le fila friulane, ovvero Llorente dal Napoli. Il Navarro andrà a sostituire l’ex capitano Lasagna che si è trasferito al Verona. Sono partiti, anche, Cristo Gonzalez direzione Mirandes, Coulibaly alla Salernitana, Ter Avest all’Utrecht e Nicolas alla Reggina.

Verona: voto 6,5

Due ottimi rinforzi per la squadra di Juric, ossia Sturaro per dare ancor più muscoli al centrocampo e Lasagna, che darà velocità ad un attacco formato dal solo Kalinic. Ritorno, inoltre, per Bessa dal Goias. In uscita, da registrare le partenze di Badu (ritirato), Laribi alla Reggiana, Danzi all’Ascoli, Di Carmine al Crotone, Di Gaudio al Chievo e Vitale al Frosinone.

Sandro Caramazza