Calciomercato chiuso, ecco gli ultimi colpi

Alle ore 20 si sono serrate le porte delle trattative all’Hotel Sheraton di Milano, tra acquisti fatti e sfumati termina un mese di intenso viavai

L’immagine di chiusura dei battenti del calciomercato invernale ha sempre qualcosa di poetico. Nelle ultime ore qualcosa è successo. Fa sicuramente notizia la decisione di Goran Pandev che lascia il Genoa per andare al Parma e tentare la risalita in serie A. Gli ultimi acquisti ufficializzati dalla Lega in ordine cronologico sono quelli della Lazio e dell’Empoli. I biancocelesti, a pochi istanti dal gong, consegnano la documentazione per l’acquisto di Jovane Cabral, attaccante dallo Sporting Lisbona. I toscani scommettono su Liberato Cacace, terzino sinistro neozelandese classe 2000 dal St. Truiden. Il Torino prende Seck dalla Spal mentre sfumano gli ultimi colpacci della Samp vicinissima a Castillejo e Defrel che saltano, però, nelle ultime ore. I blucerchiati, comunque, avevano concluso l’acquisizione di Supryaga dalla Dinamo Kiev. L’Atalanta ufficializza Mihaila dal Parma mentre in serie B il Brescia sigla l’accordo con Valon Behrami. Dall’estero, dopo aver ufficializzato Kulusevski e Bentancur, il Tottenham vende Dele Alli all’Everton, Ndombelè al Lione e Lo Celso al Villarreal. Infine attesa per il trasferimento di Aaron Ramsey ai Rangers, c’è tempo fino a mezzanotte, e per Perotti alla Salernitana visto che domani può arrivare da svincolato.

Glauco Dusso