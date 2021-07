Calciomercato: altro colpo del Paris Saint-Germain, preso Sergio Ramos

L’ex capitano del Real Madrid sceglie la Francia chiudendo un capitolo lungo e ricco di successi con i Blancos

Dopo 16 stagioni, 22 titoli e 469 presenze, condite da ben 72 gol, si chiude la lunga storia d’amore tra il Real Madrid ed il suo capitano Sergio Ramos. Arrivato all’età di 19 anni dal Siviglia, Ramos si è imposto sin da subito come leader carismatico della squadra e perno del reparto difensivo. Ed è stato spesso decisivo quanto un attaccante nelle gare importanti. Ora, il libro che racconta la sua straordinaria carriera avrà un nuovo capitolo: quello da scrivere con la maglia del Paris Saint-Germain.

Il difensore andaluso infatti ha accettato l’offerta del club parigino: contratto biennale con ingaggio ancora da definire, ma sicuramente non si tratterà di spiccioli. Stando a quanto riportato da La Repubblica, il retroscena principale di questa trattativa è il rifiuto da parte di Ramos di due offerte arrivate dalla Premier League. Il nome dei club non è ancora noto, ma uno dei due avrebbe proposto un ingaggio addirittura maggiore di quello del Psg. L’ex centrale del Real Madrid però ha scelto comunque la Francia. D’altronde i soldi contano molto, ma non contano tutto, ciò che importa spesso è anche la qualità del progetto tecnico. E mai come ora il progetto tecnico del Paris Saint-Germain sembra allettante. Il DS Leonardo infatti, alla pletora di campioni già presenti in squadra, si prepara ad aggiungere altri grandi giocatori come Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum e appunto Sergio Ramos. Una campagna acquisti che già dopo poche settimane di calciomercato si preannuncia faraonica e che probabilmente non finirà qui. Per un giocatore come l’ex capitano del Real, mai sazio di vittorie e sfide ad altissimi livelli, probabilmente non c’è squadra migliore dove trascorrere questi ultimi anni di carriera.

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità che confermerà le indiscrezioni delle ultime ore. Intanto Sergio Ramos da casa tiferà per la sua Spagna, impegnata nel quarto di finale di Euro 2020 contro la Svizzera a San Pietroburgo, quest’oggi alle 18. La non convocazione dopo tante presenze e tante vittorie è un boccone amaro da digerire, ma chissà che con la maglia del Psg non sia anche in grado di tornare nel giro della nazionale. Parola al campo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Footballextra.com)