Calciomercato al via, ecco i primi botti di gennaio

Tempo di lettura 1 minuto

Scattata la sessione invernale per le compravendite di giocatori, alcune squadre hanno già messo a segno colpi per rinforzare le proprie rose

Iniziato il calciomercato di gennaio e alcune società non hanno perso tempo, probabilmente alla presa con problemi numerici di rosa. È il caso dell’Inter che nei giorni scorsi ha ufficializzato l’acquisto di Tajon Buchanan, esterno destro, vista l’assenza di Juan Cuadrado per i prossimi tre mesi. Il primo canadese della storia in serie A arriva dal Club Brugge a titolo definitivo. Altro colpo nerazzurro, stavolta sponda Atalanta, è Isak Hien, difensore centrale dal Verona. Gialloblu in difficoltà economica che vedono partire i pezzi più pregiati. Il Milan non rimane a guardare e dopo aver chiuso il rientro dal prestito al Villarreal di Gabbia è in definizione l’arrivo di Filippo Terracciano sempre dall’Hellas, jolly difensivo utile allo scacchiere di Pioli. Il Napoli prende Mazzocchi dalla Salernitana ed è vicino a Samardzic dell’Udinese. La Roma beffa il Frosinone e acquisisce in prestito il 18enne Dean Huijsen dalla Juventus.

Glauco Dusso