Calcio, Uefa: per Ceferin il progetto Superlega è finito

Il presidente sloveno a Sky è stato ancora una volta categorico sull’argomento

Nei giorni scorsi in un’intervista a Sky Sport il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha ribadito ancora una volta con nettezza la sua contrarietà alla Superlega. Per Ceferin il progetto Superlega non è mai stato “Super” ed è un capitolo chiuso, finito ancora prima di iniziare. Il presidente sloveno si dice sicuro di essere dalla parte della ragione, sia legalmente che moralmente, ed è pronto a provarlo davanti alla Corte di Giustizia Sportiva. In ogni caso, ha poi aggiunto che i club interessati, se vogliono, possono creare una loro competizione, a patto che non chiedano di partecipare anche alle competizioni Uefa.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)