Calcio internazionale: stop al campionato ucraino, il titolo non sarà assegnato

A causa del prolungarsi della guerra (attaccco della Russia sull’Ucraina) la stagione non proseguirà, lo Shakhtar primo in classifica dovrebbe andare in Champions League

Era nell’aria già da tempo la decisione, ma ora c’è anche l’ufficialità: il campionato di calcio ucraino, sospeso a fine febbraio dopo lo scoppio della guerra, non continuerà. La decisione è stata presa dai club ucraini riuniti in assemblea generale ed è stata annunciata dalla Lega nella giornata di ieri. Il titolo non verrà assegnato, ma lo Shakhtar di Roberto De Zerbi, dovrebbe andare in Champions League.

Luca Missori

(Fonte immagine: Rainews.it)