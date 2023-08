Calcio internazionale: Messi e Cristiano Ronaldo sempre decisivi, segnano e vincono la Leagues Cup e la Champions League araba

Tempo di lettura 1 minuto

La Pulce trascina l’Inter Miami al trionfo ai rigori contro il Nashville, la doppietta di CR7 invece permette all’Al-Nassr di superare l’Al-Hilal

Due fuoriclasse eterni, sempre decisivi e mai appagati, nonostante una carriera ricolma di successi. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono già nell’olimpo dei più grandi calciatori di sempre da un pezzo, ma continuano ad avere una grande fame di vittorie e a ribadire la loro grandezza anche fuori dall’Europa. Da un lato c’è Messi, 10 gol in 7 partite, a segno anche nella finale di Leagues Cup (1-1 il risultato dopo i supplementari) (competizione che dà accesso alla Champions League della CONCACAF) vinta 10-9 ai rigori dall’Inter Miami. Dall’altro lato c’è Cristiano Ronaldo, 6 reti in 6 gare, a segno in cinque match di fila, che ha siglato la doppietta decisiva nella finale di Champions League araba vinta dal suo Al-Nassr per 2-1 contro l’Al-Hilal. Contando anche le cinque in Europa, è la sesta Champions conquistata da CR7 in carriera. Come loro due, nessuno.

Luca Missori

(Fonte immagine: SportsTiger.com)