Calcio internazionale: Higuain smentisce suo padre sul ritiro

Dopo la rivelazione del ritiro da parte del papà in una trasmissione argentina il Pipita chiarisce che sul suo futuro non ha ancora deciso

Dietrofront in meno di 24 ore: Gonzalo Higuain non darà l’addio al calcio, non immediatamente almeno. Il padre del Pipita nella giornata di ieri aveva annunciato il ritiro del figlio durante un programma televisivo argentino, ma l’ex attaccante di Napoli e Juventus al termine dell’allenamento con l’Inter Miami ha fatto sapere che di deciso non c’è ancora nulla. Per ora Higuain è intenzionato ad onorare il suo contratto con la società e quando deciderà di smettere col calcio sarà lui a comunicarlo in prima persona.

Luca Missori

(Fonte immagine: Tuttocalciomercato24.com)