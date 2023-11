Calcio internazionale: gesto di fair play di Cristiano Ronaldo, dice all’arbitro che non è rigore

Tempo di lettura 1 minuto

Nel match di Champions League asiatica tra l’Al Nassr ed il Persepolis il centravanti portoghese ha corretto una decisione del direttore di gara che aveva assegnato un penalty a suo favore

Tantissime volte Cristiano Ronaldo si è distinto per le sue prodezze in campo, tra gol e giocate spettacolari. Ieri sera invece, durante la gara di Champions League asiatica tra il suo Al Nassr ed il Persepolis, il fuoriclasse portoghese è balzato agli onori della cronaca per un bel gesto di fair play. Dopo pochi minuti dall’inizio della partita infatti, un difensore del Persepolis è intervenuto in scivolata in area di rigore, atterrando CR7. L’arbitro ha fischiato il penalty, ma Ronaldo si è sostituito al Var correggendo la decisione del direttore di gara: “No penalty, non mi ha toccato”. Il match è poi terminato 0-0, con l’ex Real Madrid uscito a dieci minuti dalla fine per un infortunio al collo. L’Al Nassr resta comunque primo nel suo girone con ampio vantaggio sulla seconda.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gazzettadellosport.it)