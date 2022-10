In uscita i film su Carlo Mazzone e sul gol di Turone

Il documentario sul tecnico romano sarà disponibile su Amazon Prime a partire dal 2 novembre, quello sulla famosa rete annullata alla Roma invece è già al cinema

Il calcio italiano torna protagonista anche sul grande schermo in questo periodo: al festival del cinema di Roma, infatti, è stato presentato il documentario sul celebre gol annullato a Maurizio Ramon Turone nella sfida scudetto con la Juventus del 1981. Una ferita ancora aperta per molti tifosi romanisti, che potranno però consolarsi, a partire dal 2 novembre, con l’altro documentario in uscita in questi giorni: quello su Carlo Mazzone. Il tecnico romano (e romanista) ancora oggi è l’allenatore con più panchine in Serie A ed è ricordato con affetto da tanti grandi calciatori, tra cui Francesco Totti.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciotoday.it)