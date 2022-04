Calcio femminile: c’è ok della Figc per il passaggio al professionismo

L’iter legislativo da parte del Consiglio Federale è stato concluso, la federcalcio è la prima in Italia ad intraprendere questo percorso

Svolta storica nel calcio femminile italiano: dal prossimo primo luglio le calciatrici di Serie A saranno considerate a tutti gli effetti atlete professioniste. Il Consiglio Federale della Federcalcio ha completato le procedure normative per il passaggio al professionismo, che scatterà ufficialmente dall’inizio della prossima stagione. Soddisfazione per il presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha ricordato che la sua federazione è stata la prima a raggiungere questo traguardo, e per il senatore Tommaso Nannicini, autore dell’emendamento che ha avviato l’iter in questione: “Questa è una battaglia in cui mi sono speso in prima persona, per dare sostenibilità economica al professionismo negli sport femminili, speriamo che in futuro anche altri sport seguano l’esempio del calcio”.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcioefinanza.it)