Calcio femminile: Andrea Soncin nuovo CT dell’Italia

L’ex allenatore del Venezia sarà la nuova guida delle Azzurre, subentrerà a Milena Bertolini dopo il flop mondiale ed avrà al suo fianco Viviana Schiavi

Dopo la nazionale maschile, anche l’Italia femminile cambia commissario tecnico: sarà Andrea Soncin a sedersi sulla panchina delle Azzurre e a prendere il posto di Milena Bertolini. Soncin viene dall’esperienza con la Primavera del Venezia ed in due spezzoni diversi ha allenato anche la prima squadra sia in Serie A che in Serie B. Sarà affiancato da Viviana Schiavi. Il nuovo staff azzurro sarà presentato il 18 settembre a Coverciano mentre il primo impegno ufficiale è previsto per il 22 settembre, con l’esordio in Nations League contro la Svizzera.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)