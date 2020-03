Calcio estero: Vinicius e Mariano decidono il Clasico, prima sconfitta per il Liverpool, goleada Bayern, poker Psg

I Blancos vincono il big match e scavalcano al primo posto i blaugrana, i Reds battuti a sorpresa dal Watford, i bavaresi volano anche senza Lewandowski, Mbappé trascina ancora i parigini

Premier League: In Inghilterra in questo turno è arrivato il primo k.o. in campionato del Liverpool dei record. I Reds hanno perso 3-0 sul campo del Watford per effetto della doppietta di Sarr e del gol di Deeney. Crolla dopo 44 partite l’imbattibilità della formazione di Klopp in Premier, ma il vantaggio sul secondo posto resta immenso e la vittoria del titolo, che in casa Liverpool manca da 30 anni, è solo rinviata di qualche settimana. Dietro la capolista perdono il Leicester, sconfitto 1-0 in trasferta con il Norwich, ed il Tottenham, battuto 3-2 in casa dal Wolverampthon, mentre pareggiano Chelsea e Manchester United, rispettivamente 2-2 con il Bournemouth ed 1-1 con l’Everton. Il Leicester rimane terzo, a +5 sui Blues quarti e a + 8 sui Red Devils quinti, agganciati proprio dai Wolves che scavalcano il Tottenham, ora settimo a -2 dalla quinta piazza, che data la squalifica del City quest’anno vale l’accesso in Champions League. Proprio il City in questo fine settimana non ha giocato in Premier perché impegnato nella finale di Coppa di Lega contro l’Aston Villa. I Citizens hanno vinto 2-1 (reti di Aguero e Rodri nel primo tempo) conquistando il loro secondo trofeo stagionale dopo il Community Shield. Terzo successo consecutivo per i blu di Manchester e settimo totale, a -1 dal record del Liverpool (8 trofei).

Liga: In Spagna era il fine settimana del Clasico, con il Barcellona che si è recato al Bernabeu da primo della classe e con due punti di vantaggio sul Real Madrid. Al termine di una partita al cardiopalma l’hanno spuntata i Blancos grazie alle reti nella ripresa di Vinicius e Mariano Diaz. La formazione di Zidane riscatta la sconfitta rimediata in Champions contro il Manchester City, scavalcando il Barça in testa alla classifica. Ora il vantaggio è di un punto (due se si conta lo score favorevole negli scontri diretti). Dietro la coppia di testa vincono le due prossime avversarie di Roma e Inter in Europa League, ossia Siviglia e Getafe. Gli andalusi battono 3-2 in casa l’Osasuna, mentre i madrileni espugnano di misura il campo del Maiorca. Il Siviglia resta terzo in classifica, mentre il Getafe scavalca al quarto posto l’Atletico Madrid, fermato sull’1-1 in trasferta dall’Espanyol e ora al quinto posto.

Bundesliga: In Germania il Bayern Monaco non soffre l’assenza del suo bomber Lewandowski e batte 6-0 in trasferta l’Hoffenheim grazie ai gol di Gnabry, Kimmich, Zirkzee, Goretzka e Coutinho (doppietta). I bavaresi restano primi, allungando a +3 sul Lipsia, fermato 1-1 in casa dal Bayer Leverkusen. Si avvicina il Borussia Dortmund, che vince 1-0 tra le mura amiche contro il Werder Brema (rete di Sancho) portandosi a -1 dal secondo posto occupato dalla formazione di Nagelsmann. In zona Champions vince anche il Borussia Moenchengladbach quarto, 2-3 sul campo dell’Augsburg, mentre perde a sorpresa lo Schalke 04, 3-0 in trasferta contro il Colonia.

Ligue 1: In Francia vince ancora il Paris Saint-Germain, che ne fa quattro in casa al Dijon. Decisive le reti di Sarabia, Icardi e Mbappé (doppietta), reti che permettono ai parigini di conservare tredici punti di vantaggio sul secondo posto occupato dal Marsiglia, anch’esso vittorioso (3-2) sul campo del Nimes. In zona Champions vincono sia Lilla che Rennes, rispettivamente 1-0 in trasferta contro il Nantes e 2-0 sul campo del Tolosa. Il Rennes resta terzo in classifica a +1 sul LOSC. Pareggia invece il Monaco, 1-1 in casa con il Reims, e viene agganciato al quinto posto dal Montpellier, vittorioso 3-0 tra le mura amiche contro lo Strasburgo.

