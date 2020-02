Calcio estero: Successi per Barça e Real, pari tra Bayern e Lipsia, poker Psg

In Premier causa maltempo si sono giocate soltanto due partite, in Spagna vincono le due big, in Bundesliga finisce a reti bianche lo scontro al vertice

Liga: In Spagna vincono sia Real Madrid che Barcellona. I Blancos espugnano 4-1 il campo dell’Osasuna grazie alle reti di Isco, Ramos, Lucas e Jovic e restano primi a +3 sui rivali blaugrana, che soffrono ma alla fine riescono a battere 3-2 il Real Betis in trasferta. Decisivi i gol di de Jong, Busquets e Lenglet, tre assist per Leo Messi. Dietro le due big vincono anche Getafe ed Atletico Madrid. Il Getafe batte 3-0 il Valencia e si conferma terzo in graduatoria a +3 sull’Atletico Madrid, che batte 1-0 in casa il Granada (rete decisiva di Correa) e aggancia al quarto posto il Siviglia, sconfitto 2-1 in trasferta dal Celta Vigo. In zona Europa League successo importante anche per la Real Sociedad, che ha la meglio per 2-1 nel derby basco contro l’Athletic Bilbao (di Portu ed Isak i gol vittoria nella ripresa).

Bundesliga: In Germania i riflettori erano puntati sul big match tra Bayern Monaco e Lipsia, che si è concluso sullo 0-0. Leggermente meglio i bavaresi durante il match, con gli ospiti però che sono riusciti a reggere l’onda d’urto degli attacchi del Bayern, che conserva comunque un punto di vantaggio sui rivali. Non approfitta dello scontro diretto il Borussia Dortmund, che perde 4-3 sul campo del Bayer Leverkusen un match al cardiopalma dal primo all’ultimo minuto. Decisive per le Aspirine le reti nel finale di Bailey e Bender, dopo che il Dortmund si era portato due volte in vantaggio, prima sull’1-2 e poi sul 2-3. Non ha giocato invece l’altro Borussia, il Moenchengladbach, il cui match con il Colonia è stato rinviato per maltempo. In zona Europa League pareggia 1-1 lo Schalke 04 sesto in classifica, bloccato in casa dal Paderborn, mentre perde l’Hoffenheim settimo, battuto 1-0 sul campo del Friburgo ottavo, che grazie a questo successo si porta a -1 dai rivali.

Ligue 1: In Francia vince ancora il Paris Saint-Germain, che ne fa quattro in casa al Lione e conserva dodici punti di vantaggio sul secondo posto. Decisivi i gol di Di Maria, Mbappé, Cavani ed un autorete, inutili le marcature di Terrier e Dembelé che nella ripresa avevano comunque accorciato le distanze da 3-0 a 3-2. Dietro i parigini vince anche il Marsiglia, che batte 1-0 tra le mura amiche il Tolosa e consolida il secondo posto salendo a +8 sul Rennes terzo, bloccato sullo 0-0 in casa dal Brest. In zona Champions successi anche per Lille (quarto) e Montpellier (quinto), rispettivamente 2-0 in trasferta contro l’Angers e 1-0 in casa contro il Saint-Etienne.

Luca Missori