Calcio estero, si fermano United e Chelsea

Con la Liga ormai arrivata al capolinea, l’ultimo campionato estero in procinto di deadline è quello inglese con la Premier League. La massima serie britannica ha concluso nella giornata di ieri la sua giornata numero 37, la quale è stata divisa in 5 tronconi tra sabato, domenica, lunedì, martedì e mercoledì. In settimana si è giocato tanto per la corsa alla prossima Europa, sia Champions che EL. Niente da fare per lo Sheffield United, che con la sconfitta in casa contro l’Everton ha messo fine ai propri sogni europei. Decisivo per la squadra di Ancelotti, la rete al minuto 46’ del brasiliano Richarlison.

Cosi come per il Burnley, nonostante il successo di sabato contro il già retrocesso Norwich per 0-2, grazie alle reti di Wood e Godfrey. Pari, invece, a reti inviolate per due squadre già salve, come Brighton e Newcastle. Continua, infine, la sua marcia all’Europa, il Wolverhampton, che ha liquidato il Crystal Palace per 2 a 0, grazie alle reti di Podence e Castro. In corsa, ancora, il Tottenham di Mou, che vinto per 3 a 0 il match di domenica contro il Leicester, con la doppietta di Kane e l’autogol di Justin.

Nella giornata di martedì, solo due match in appello: Watford-Manchester City e Aston Villa-Arsenal. Facile vittoria per i Citizens, che ne rifilano 4 ad una squadra di Mullins, a rischio retrocessione in Championship (terzultima attualmente). Doppietta per Sterling e gol di Foden e Laporte. Cade, invece, l’Arsenal 1 a 0 per la rete di Trezeguet. Per il Watford, +3 sul Bournemouth penultimo, perdente in casa del Southampton sabato scorso.

Corsa alla Champions sempre più intrigante, con Manchester United e Chelsea che mancano i rispettivi match point, rinviando la qualificazione all’ultima giornata. Solo pari, infatti, per i Red Devils nel match casalingo contro il West Ham, con i gol di Greenwood e Antonio. Mentre i Blues perdono in trasferta contro il Liverpool campione per 5 a 3. Nel tabellino: Keita, Alexander Arnold, Wijnaldum, Firmino e Chamberlain per i Reds; Giroud, Abraham e Pulisic per gli ospiti.

