Calcio estero: si chiude la Bundes, il Real stacca il Barça, in Fa Cup vincono tutte le Big

Cala il sipario sul campionato tedesco, i catalani scivolano al secondo posto, giornata di coppa in Inghilterra

Questa settimana è terminata la Bundesliga, complice la ripartenza anticipata ed un numero totale di giornate inferiore a quello degli altri campionati. In quest’ultimo turno il Bayern Monaco, già campione da due giornate, ha battuto senza problemi il Wolfsburg in trasferta per 4-0. Decisive le reti di Coman, Cuisance, Muller e Lewandowski, che chiude con 34 gol in 34 partite. Insieme ai bavaresi si qualificano alla prossima Champions League il Borussia Dortmund, il Lipsia ed il Borussia Moenchengladbach. Il Dortmund perde 4-0 in casa contro l’Hoffenheim, ma aveva già conquistato il secondo posto matematico la scorsa giornata. Il Lipsia ed il Moenchengladbach invece vincono entrambe, rispettivamente 1-2 contro l’Augsburg e 2-1 con l’Herta Berlino. Estromesso dalle prime quattro il Bayer Leverkusen, che va in Europa League insieme ad Hoffenheim e Wolfsburg, quest’ultimo ai preliminari. Retrocedono Dusseldorf e Paderborn, il Werder Brema si giocherà lo spareggio per non retrocedere con l’Heidenheim, arrivato terzo in Zweite Liga.

In Spagna pareggia il Barcellona, fermato 2-2 sul campo del Celta Vigo. I catalani vanno in vantaggio due volte con Luis Suarez, ma vengono recuperati prima da Smolov e poi da Iago Aspas a pochi minuti dal termine. Ne approfitta il Real Madrid, che batte 1-0 in trasferta l’Espanyol e vola in testa alla classifica a +2 sui catalani. In zona Champions vince l’Atletico Madrid terzo, 2-1 in casa contro l’Alaves, mentre pareggia il Siviglia, 1-1 in casa col Valladolid. Successo infine per il Villarréal, 2-0 in casa contro il Valencia, con il Sottomarino Giallo che accorcia a -3 dal quarto posto occupato dal Siviglia. Nel monday-night di domani Getafe–Real Sociedad.

In Inghilterra oltre alle due partite di Premier League (Aston Villa–Wolverampthon 0-1 e Watford–Southampton 1-3) sono andati in scena i quarti di finale di Fa Cup: successi, anche se sofferti per tutte le big. Il Manchester United espugna Norwich 2-1 dopo i tempi supplementari, decisive le reti di Ighalo e Maguire a due minuti dai calci di rigore. Stesso punteggio per l’Arsenal che batte lo Sheffield grazie ai gol di Nicholas Pepe nel primo tempo e Ceballos al 91′, dopo che i padroni di casa avevano pareggiato i conti tre minuti prima con McGoldrick. Vincono infine sia Chelsea che Manchester City, rispettivamente 1-0 contro il Leicester (rete di Barkley) e 2-0 contro il Newcastle (gol di De Bruyne e Sterling). Le semifinali, le cui date devono essere ancora decise, saranno Arsenal–Manchester City e Chelsea–Manchester United, due big match che promettono spettacolo e che si disputeranno nella splendida cornice del Wembley Stadium, seppur a porte chiuse.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.com)