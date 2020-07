Calcio estero: Real sempre a +4, lotta Champions in Premier

Le Merengues allungano nuovamente sul Barcellona, grazie alla vittoria contro l’Alaves. In Inghilterra, dilagano Liverpool e City, e apertissima la corsa per la Coppa delle grandi orecchie

Liga sempre più vicina a vestire Blancos, visti i quattro punti di distanza tra il Real Madrid capolista e il Barcellona, a tre giornate dal termine. I blaugrana provano a non mollare, vincendo la loro partita contro i cugini dell’Espanyol per 1-0 grazie alla rete di Suarez. Espanyol ufficialmente in Segunda Division, dopo 27 anni di Primera. In serata, infatti, successo del Real contro l’Alaves per 2 a 0, con le reti Benzema su rigore e Asensio.

Zona Champions definita o quasi con Siviglia e Atletico Madrid, appaiate a quota 63 punti. Continua la grande striscia di risultati utili di fila degli andalusi, adesso sono otto, grazie alla vittoria contro l’Athletic Bilbao per 2 a 1 in trasferta. Banega ed El Haddadi, rimontano l’iniziale rete di Capa. Colchoneros bloccati, invece, sul 1-1 sul campo del Celta Vigo: inutile il momentaneo vantaggio di Morata, raggiunto ad inizio ripresa da Beltran.

Corsa all’Europa League ancora calda e interessante: successo del Villarreal a Getafe per 1-3, grazie alla doppietta di Cazorla e al gol di Pena; inutile il gol di Duro per i padroni di casa. Sottomarino giallo che consolida il quinto posto a quota 57 punti, a +4 proprio dai madrileni.

Spera ancora il Valencia, grazie al successo in casa contro il Valladolid per 2 a 1. Decidono Gomez e Lee, solo Garcia, invece, per gli ospiti. In serata, scontro diretto Real Sociedad Granada, portato a casa dagli ospiti per 3 a 2: in rete per la Sociedad, Merino e Oyarzabal; risposta andalusa con Puertas, Soldado e Duarte.

In coda, importante vittoria per il Mallorca contro il Levante per 2 a 0, con le reti di Hernandez e Take; mentre termina a reti inviolate Eibar Leganes. Per il resto, bel successo del Betis Siviglia sull’Osasuna, in un match solo per i numeri e l’orgoglio. 3-0 firmato: Rodriguez, Pedraza e Alena.

CHELSEA E UNITED OK, PARI LEICESTER

Decisi ormai prima e seconda piazza, in Premier si lotta per l’Europa e per non retrocedere in Championship. Vincono sia Liverpool che Manchester City, rispettivamente contro Brighton (1-3, firmato dalla doppietta di Salah e dal gol di Henderson; inutile il gol di Trossard) e Newcastle (5-0, firmato Jesus, Mahrez, autorete di Fernandez, Silva e Sterling).

Corsa alla Champions rovente, con il Chelsea che ottiene il terzo posto in solitario, grazie alla vittoria per 3 a 2 in casa del Crystal Palace. Decidono Giroud, Pulisic e Abraham per i blues, mentre Zaha e Benteke per i padroni casa.

Pari in extremis raccolto del Leicester di Rodgers all’Emirates contro l’Arsenal, con la rete del solito Vardy a riprendere l’iniziale vantaggio di Aubameyang. Continua la grande striscia di vittorie del Manchester United, quarta di fila contro l’Aston Villa. 0-3 siglato Bruno Fernandes, Greenwood e Pogba. Cade, invece, il Wolverhampton contro il sorprendente Sheffield, in piena lotta Europa League. Al Bramall Lane, termina 1-0, grazie alla rete di Egan allo scadere.

Rimanendo in tema Europa, ma in ottica Europa League: solo pari a reti inviolate per il Tottenham in trasferta a Bournemouth; successo pesante del Burnley in casa del West Ham per 1 a 0, grazie al gol di Rodriguez e pareggio per l’Everton di Ancelotti contro il Southampton per 1-1, con Richarlison che risponde a Ings.

In coda, fondamentale vittoria del Watford contro il Norwich ultimo: al Vicarage Road termina 2-1, con le reti di Dawson e Welbeck; inutile l’iniziale vantaggio di Buendia. Watford a +3 dal Bournemouth terzultimo.

Fonte Foto: Publinews.gt

Sandro Caramazza