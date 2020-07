Calcio estero: Real Madrid campione di Spagna

Le Merengues vincono il titolo grazie alla vittoria contro il Villarreal, sconfitta del Barcellona contro l’Osasuna

Real Madrid campione di Spagna per la 34esima volta nella sua storia (record), decisivo il 2- 1 ai danni del Villarreal, grazie alla doppietta dell’immenso Benzema; inutile la rete ospite di Iborra. Le merengues trionfano con una giornata d’anticipo, staccando i rivali del Barcellona a 7 punti. Clamorosa la sconfitta dei Blaugrana in casa contro l’Osasuna per 2 a 1. Inutile il momentaneo pari di Messi, che non riesce a fermare l’avanzata condotta da Arnaiz e Torres. Ultima Liga di marchio Blancos datata stagione 2016-17.

Per la corsa all’Europa, terzo e quarto posto ormai quasi consolidati, con il Siviglia aritmeticamente in Champions da già alcuni giorni, ma oggi bloccato sullo 0-0 sul campo della Real Sociedad; mentre vola alla terza piazza solitaria l’Atletico, già qualificato per la Champions, grazie al successo contro il Getafe in trasferta. Decisive le reti di Llorente e Thomas.

Volata Europa League sempre più intrigante, con il successo del Valencia contro il retrocesso Espanyol per 1-0. Decide Gameiro. Ok anche il Granada in casa del Mallorca con la vittoria per 2 a 1, grazie ai gol di Diaz e Fernandez; inutile il momentaneo vantaggio di Hernandez. A metà classifica, successo dell’Alaves sul campo del Betis Siviglia per 2 a 1: Joselu e Ely per gli ospiti, solo Moron per i bianco verdi.

In coda, c’è ancora speranza per il Leganes, che vince sul campo del Bilbao per 2 a 0, con le reti di Guerrero e Assale; mentre cadono rovinosamente Celta Vigo e Valladolid, rispettivamente contro il Levante per 2 a 3: doppietta di Bardhi e gol di Mayoral per gli ospiti; solo Mina e Aspas per i padroni di casa. Valladolid giù a Eibar, sotto i colpi di Bigas, Inui e De Blasis; inutile la rete di Guardiola.

PREMIER LEAGUE, BAGARRE EUROPA

In Inghilterra, perde la prima della classe e già campione Liverpool in casa dell’Arsenal per 2 a 1: marcature di Manè per i Reds e Lacazette e Nelson per i Gunners. Mentre altra vittoria per il City di Guardiola per 2 a 1 contro il Bournemouth, con le reti di Silva e Jesus; inutile la rete allo scadere di Brooks. In zona Champions, ok Chelsea, Leicester e Manchester United rispettivamente contro Norwich (1-0 decide Giroud), Sheffield United (2-0 siglato Perez e Gray) e Crystal Palace (0-2 firmato Rashford e Martial).

Bagarre Europa League da cuori forti, con quattro squadre raccolte in 3 punti. Pari del Wolverhampton sesto in casa del Burnley, con le reti di Wood per i padroni di casa e di Jimenez per i lupi. Successo pesante del Tottenham in casa del Newcastle per 3 a 1: per gli Spurs, in gol Son e due volte Kane; solo Ritchie per i Magpies. A metà classifica, non si fanno male Southampton e Brighton, che pareggiano 1-1, con i gol di Ings e Maupay.

In coda, ottimo pari dell’Aston Villa penultimo contro l’Everton per 1-1: reti di Konsa per gli ospiti e Walcott per la squadra di Ancelotti. Questa sera, scontro a bassa quota tra West Ham e Watford, entrambi a 34 punti in graduatoria, a +3 dal terzultimo posto.

Fonte foto: Calciomercato.com

Sandro Caramazza