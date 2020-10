Calcio estero: pari tra Everton e Liverpool, Barça e Real ko, poker Bayern

Finisce 2-2 il derby della Merseyside, cadono catalani e madrileni, Lewandowski trascina ancora i bavaresi

Premier League: In Inghilterra in questa giornata i riflettori erano puntati sul derby tra Everton e Liverpool, che come spesso accade ha riservato molte emozioni. 2-2 il punteggio finale, con i Toffees bravi a rimontare per due volte con Calvert – Lewin e Keane le reti di Mané e Salah. L’Everton rimane primo a +3 proprio sui Reds, ma ora ha un solo punto di vantaggio sull’Aston Villa, che espugna il campo del Leicester per 1-0 e sale al secondo posto. I Villains sono a punteggio pieno ed hanno una gara in meno rispetto alle altre, se la vincono sono primi in campionato. Nelle altre gare il Manchester City batte di misura l’Arsenal (rete di Sterling), il Manchester United espugna 4-1 il campo del Newcastle, mentre pareggiano Chelsea e Tottenham, entrambe 3-3 rispettivamente contro Southampton e West Ham.

Liga: In Spagna turno ricco di sorprese: perdono sia Real Madrid che Barcellona. I Blancos cadono a sorpresa in casa per 1-0 contro il Cadice, mentre i blaugrana con lo stesso punteggio vengono sconfitti in trasferta dal Getafe. Perde anche il Siviglia, 1-0 contro il Granada, mentre vince l’Atletico Madrid 2-0 in trasferta contro il Celta Vigo. In ogni caso in testa alla classifica non c’è nessuna di queste big, ci sono Real Sociedad e Villarréal, vittoriose rispettivamente 3-0 contro il Betis e 2-1 contro il Valencia.

Bundesliga: In Germania vince ancora il Bayern Monaco, che espugna 4-1 il campo del neo promosso Bielefeld grazie alle doppiette dei soliti Muller e Lewandowski. I bavaresi rimangono secondi insieme al Borussia Dortmund, vittorioso 1-0 contro l’Hoffenheim grazie a Reus, e a -1 dal Lispia primo, che vince anch’esso, 2-0 contro l’Augsburg. In zona Champions pareggio 1-1 tra Colonia ed Eintracht Francoforte, successo invece per lo Stoccarda che batte 2-1 in trasferta l’Herta Berlino e sale al quinto posto in classifica.

Ligue 1: In Francia due risultati importanti su tutti, ossia le vittorie per 4-0 di Paris Saint-Germain e Lille. I parigini espugnano Nimes grazie alle reti di Mbappé (doppietta), Sarabia e Florenzi, mentre il Lille vince il derby col Lens, sempre per 4-0, e sale al primo posto, a +1 proprio sul Psg e sul Rennes, bloccato 1-1 sul campo del Dijon. In zona Champions successo anche per il Nizza, 1-3 sul campo del Saint-Etienne.

Luca Missori

