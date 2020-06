Calcio estero: pari per Liverpool e Barça, vittorie per Dortmund e Bayern

Il Borussia batte il Lipsia e blinda il secondo posto, catalani fermati dal Siviglia

Liga: In Spagna il Barcellona si ferma, pareggiando 0-0 sul campo del Siviglia. Gli andalusi vengono agganciati al terzo posto dall’Atletico Madrid, che batte 1-0 in casa il Valladolid grazie alla rete nel finale di Vitolo. L’altra squadra di Madrid invece, il Real, è impegnato nel posticipo contro la Real Sociedad e con una vittoria raggiungerebbe in vetta proprio il Barcellona. In zona Europa League infine pareggia il Getafe, 1-1 contro l’Eibar, mentre vince il Villarréal, 1-0 sul campo del Granada. Le due formazioni restano, rispettivamente, al quinto e al sesto posto, a -4 e -5 dal quarto.

Premier League: In Inghilterra nel corso di questo fine settimana sono tornate in campo più o meno tutte le squadre. Il Liverpool fa 0-0 nel derby contro l’Everton e rimanda i festeggiamenti per il tanto agognato titolo di campione. Se il Manchester City dovesse vincere domani sera nel monday night contro il Burnley ai Reds servirebbero altre due vittorie, e non solo una, per mettere le mani sulla Premier League. Per i festeggiamenti in ogni caso è solo questione di tempo. In zona Champions il Leicester pareggia 1-1 in trasferta contro il Watford (gol di Chilwell e Dawson entrambi al novantesimo). Le Foxes restano terzi in classifica, ma il Chelsea si avvicina, portandosi a -3 grazie all’importante successo esterno contro l’Aston Villa. Per i Blues, decisive le marcature di Pulisic e Giroud, che nella ripresa rimontano l’iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato da Hause. Nell’anticipo del venerdì invece Tottenham e Manchester United pareggiano 1-1. Alla rete di Bergwijn per gli Spurs risponde Bruno Fernandes su rigore per i Red Devils. Tottenham e United restano, rispettivamente, a -8 e a -5 dal quarto posto. Sconfitta infine per l’Arsenal, 2-1 sul campo del Brighton, i Gunners ormai sono lontani dalla zona Champions.

Bundesliga: In Germania il titolo è stato già assegnato al Bayern Monaco nello scorso turno, ma anche in questo appena conclusosi, con tutte le partite giocate in contemporanea, non sono mancate le emozioni. I bavaresi hanno vinto 3-1 contro il Friburgo, grazie alla doppietta del solito Lewandowski (33 gol per lui in campionato) ed alla rete di Kimmich. Dietro il Bayern successo importantissimo per il Borussia Dortmund, che espugna 2-0 il campo del Lipsia terzo in classifica e blinda il secondo posto portandosi a +6 sui rivali ad una giornata dal termine. Decisiva la doppietta di Haaland, un gol per tempo. In zona Champions il Borussia Moenchengladbach ottiene una vittoria importante per 3-1 in trasferta contro il Paderborn, il Bayer Leverkusen infatti perde 2-0 con l’Herta Berlino e cede il quarto posto ad una giornata dal termine proprio al Moenchengladbach, ora +2 sul Bayer. Tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti.

