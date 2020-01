Calcio estero: pari Liverpool in Fa Cup, Barcellona ko, manita Bayern Monaco

I Reds vengono bloccati a sorpresa sul campo dello Shrwesbury, i blaugrana perdono con il Valencia, Lewandowski segna ancora e trascina i bavaresi

Fa Cup: altro weekend di coppa in Inghilterra al posto del campionato. Nella tre giorni di gare vincono più o meno tutte le big. Il Leicester espugna 1-0 il campo del Brentford grazie al gol dopo quattro minuti di Iheanacho. Il Chelesa batte 2-1 in trasferta l’Hull City (reti di Batshuayi e Tomori), il Manchester United ne fa sei al Tranmere, mentre il Manchester City vince 4-0 in casa contro il Fulham (gol di Gundogan, Bernardo Silva e doppietta di Gabriel Jesus). Pareggia a sorpresa invece il Liverpool capolista in Premier, bloccato sul 2-2 sul campo dello Shrewsbury, squadra di terza divisone. Nella ripresa la formazione di Klopp si fa rimontare in dieci minuti il doppio vantaggio maturato tra primo e secondo. L’eroe per i padroni di casa è Jason Cummings, autore di una doppietta da subentrato. Ora ci sarà il replay della sfida ad Anfield.

Liga: In Spagna cade il Barcellona capolista, battuto 2-0 dal Valencia in trasferta. Decisiva per i padroni di casa la doppietta di Maxi Gomez, che nel primo tempo aveva anche sbagliato un calcio di rigore. Della sconfitta dei catalani ne approfitta il Real Madrid, che vince 1-0 sul campo del Valladolid e vola da solo in vetta alla classifica. Il gol della vittoria lo realizza Nacho, a dodici dal termine. Blancos a +3 sui rivali. Dietro le due big vincono Siviglia e Getafe, rispettivamente 2-0 contro il Granada e 1-0 contro il Betis, mentre pareggia l’Atletico Madrid, bloccato in casa 0-0 dal Leganes. I Colchoneros vengono agganciati al quarto posto proprio dal Getafe. Successo invece per la Real Sociedad, che ne fa tre in casa al Maiorca e si conferma sesto in graduatoria a pari merito con il Valencia.

Bundesliga: In Germania turno di campionato importante, con il Lipsia che perde 2-0 sul campo dell’Eintracht Francoforte dopo due vittorie consecutive. Ne approfitta il Bayern Monaco, che vince 5-0 contro lo Schalke 04 e si porta a -1 dalla vetta. Vanno in gol Lewandowski, Muller, Goretzka, Thiago Alcantara e Gnabry. Dietro i bavaresi vincono i due Borussia. Il Moenchengladbach batte 3-1 in casa il Mainz, mentre il Dortmund ne fa cinque al Colonia trascinato dal nuovo acquisto Haaland, autore di una doppietta. 5 gol in 56 minuti da subentrato per il neo acquisto dei giallo neri. Un rendimento impressionante, che porta il Dortmund al quarto posto a -4 dalla vetta. In zona Europa League successi anche per Bayer Leverkusen e Hoffenheim, due 3-0 rispettivamente a Dusseldorf e Werder Brema.

Ligue 1: In Francia vince ancora il Paris Saint-Germain, che espugna 2-0 il campo del Lilla grazie alla doppietta di Neymar. Quarto successo nelle ultime cinque gare per i parigini, che volano a +10 sul Marsiglia secondo in classifica, bloccato sullo 0-0 in casa dall’Angers. In zona Champions pareggia anche il Rennes terzo, 1-1 contro il Nizza, mentre vincono sia Montpellier che Lione, rispettivamente 2-1 contro il Dijon e 3-0 contro il Tolosa. OL a -1 dal quarto posto. Sconfitta invece per il Nantes, 0-1 in casa con il Bordeaux.

