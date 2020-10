Calcio estero, Liverpool: la sconfitta con l’Aston Villa come monito per il futuro

Calcio estero, Liverpool: la sconfitta con l’Aston Villa come monito per il...

Dopo tre vittorie nelle prime tre gare i Reds sono crollati sul campo dei Villains, mostrando tutti i loro limiti

L’inizio di campionato del Liverpool è stato come ce lo si aspettava. Tre vittorie nelle prime tre partite di cui due contro due rivali come Arsenal e Chelsea. Nell’ultima gara prima della sosta però i Reds hanno subito una delle più clamorose goleade della loro storia recente, perdendo 7-2 sul campo dell’Aston Villa.

Di per sé, potrebbe essere soltanto un passo falso, un episodio isolato anche se eclatante. Partite come quelle di domenica scorsa però mostrano la grande forza ed allo stesso tempo la grande debolezza delle squadre di Klopp, ossia la capacità di vincere solo giocando ad una certa intensità. I Reds negli anni hanno acquistato grandi giocatori, in grado di risolvere anche le gare più ostiche, ma raramente le formazioni di Klopp riescono a vincere giocando sotto ritmo. Quando quest’ultimo cala, emergono tutti i limiti della squadra inglese, in fase difensiva, in fase offensiva e nelle transizioni, vero punto di forza dei Reds degli ultimi anni. Mai come domenica si è visto un avversario battere il Liverpool al suo stesso gioco.

In ogni caso, la pausa non poteva arrivare in un momento migliore. I Reds infatti potranno riordinare le idee dopo la batosta subita e concentrarsi anche sulla Champions League. Nel girone europeo, oltre al Midtjylland, ci saranno Atalanta ed Ajax, due squadre che anche se con meno individualità cercano di imitare il gioco ad alta intensità degli inglesi. Gli uomini di Klopp rimangono ovviamente i favoriti per la vittoria del girone, ma la sfida con l’Aston Villa è un monito a non abbassare mai la guardia. Questo Liverpool non se lo può permettere.

Luca Missori

(Fonte immagine: Raisportrai.it)