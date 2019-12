Calcio estero: Liverpool campione del mondo, poker Barça e Psg, Lipsia campione d’inverno

I Reds battono il Flamengo e vincono il mondiale per club, Messi trascina i blaugrana, Nagelsmann va in vacanza da primo in Bundesliga

Premier League: In questo turno il Liverpool non ha giocato contro il West Ham essendo impegnato nella finale del mondiale per club contro il Flamengo. Dopo 120 minuti di sofferenza i Reds hanno avuto la meglio sugli avversari grazie ad una rete di Firmino a metà del primo tempo supplementare. Terzo trofeo per Klopp da allenatore del Liverpool, dopo Champions League e Supercoppa Europea. Tornando al campionato invece c’è da registrare il successo del Manchester City nel big match di giornata contro il Leicester secondo in classifica. I Citizens rimontano l’iniziale vantaggio firmato da Vardy e vincono 3-1 grazie alle reti di Mahrez, Gundogan e Gabriel Jesus nella ripresa. Guardiola resta terzo a -11 dal Liverpool ma a -1 dalle Foxes. Nell’altro incontro di cartello della giornata il Chelsea batte 2-0 in trasferta il Tottenham di Mourinho e consolida il quarto posto in classifica. Decisiva la doppietta di Willian. Crolla il Manchester United, battuto 2-0 sul campo del Watford, mentre vincono ancora le sorprese Sheffield United e Wolverampthon, rispettivamente 1-0 contro il Brighton e 2-1 contro il Norwich. Lo Sheffield ora è quinto a -4 dalla zona Champions, mentre i Wolves sono sesti a -5 dal Chelsea.

Liga: In Spagna il Barcellona torna alla vittoria battendo 4-1 in casa l’Alaves. Decisive le reti di Griezmann e Vidal nel primo tempo e di Messi e Suarez nella ripresa. I blaugrana staccano in vetta il Real Madrid, bloccato 0-0 al Bernabeu dall’Athletic Bilbao e ora secondo a -2 dai catalani. Dietro la coppia di testa vincono Siviglia, Atletico Madrid e Real Sociedad. Gli andalusi battono 2-0 in trasferta il Maiorca e si confermano al terzo posto. I Colchoneros espugnano 2-1 il campo dell’altra squadra di Siviglia, il Betis, e conquistano la quarta piazza superando il Getafe, sconfitto 1-0 dal Villarréal. Successo anche per la Real Sociedad, che vince 3-4 contro l’Osasuna al termine di un match al cardiopalma e sale al quinto posto in classifica a -1 dalla zona Champions. Pareggia invece il Valencia, 1-1 sul campo del Valladolid.

Bundesliga: In Germania si è concluso il girone d’andata e si è concluso con il Lipsia che supera il Borussia Moenchengladbach al primo posto e si laurea campione d’inverno. La squadra di Nagelsmann batte 3-1 l’Augsburg grazie alle reti di Laimer, Schick e Poulsen nella ripresa e sale in vetta sfruttando il pareggio per 0-0 del Moenchengladbach sul campo dell’Herta Berlino. Dietro le prime due della classe vittoria importante per il Bayern Monaco, che batte negli ultimi minuti il Wolfsburg per 2-0 (reti di Zirkzee e Gnabry) e sale al terzo posto in classifica. Cade invece il Borussia Dortmund, 2-1 sul campo dell’Hoffenheim e resta in quarta posizione. In zona Europa League infine pareggia lo Schalke 04, 2-2 in casa con il Friburgo, mentre vince il Bayer Leverkusen, 0-1 sul campo del Mainz.

Ligue 1: In Francia vince ancora il Paris Saint-Germain, che ne fa quattro all’Amiens in casa. Vanno in gol i soliti Mbappé (doppietta), Neymar e Icardi, arrivati a 28 reti in tre dall’inizio del campionato. I parigini, con una gara in meno, conservano sette punti di vantaggio sul Marsiglia secondo, anch’esso vittorioso per 3-1 al Velodrome contro il Nimes. In zona Champions vince il Rennes, 1-0 con il Bordeaux, mentre perdono sia Lilla che Nantes, rispettivamente 5-1 in trasferta contro il Monaco e 1-2 in casa contro l’Angers.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)