Calcio estero: l’Aston Villa ne fa 7 al Liverpool, pari Barça, Lewandowski trascina il Bayern

Clamorosa debacle dei Reds contro i Villains, i catalani fanno 1-1 col Siviglia, poker decisivo del centravanti polacco contro l’Hertha Berlino

Premier League: In Inghilterra turno pazzo e pieno di sorprese quello che si è appena concluso nel week-end. Il Liverpool perde 7-2 sul campo dell’Aston Villa, subendo una delle peggiori goleade della sua storia recente. Ai Reds non basta la doppietta del solito Salah, dato che i Villains ne fanno 4 nel primo tempo e 3 nella ripresa. Una vittoria schiacciante, da Liverpool, contro il Liverpool. L’Aston Villa raggiunge a quota 9 punti proprio gli uomini di Klopp ed il Leicester, che non approfitta del k.o dei rivali ed anzi perde esso stesso a sorpresa per 3-0 in casa contro il West Ham. L’altro risultato clamoroso di giornata è il 6-1 rifilato dal Tottenham al Manchester United. Rivincita personale per Mourinho, che espugna Old Trafford grazie alle doppiette di Son e Kane ed alle reti di Aurier e Ndombelé. Nelle altre gare vincono Chelsea ed Arsenal, rispettivamente 4-0 contro il Crystal Palace e 2-1 contro lo Sheffield United. Successo anche per l’Everton di Ancelotti, che con il Brighton centra la quarta vittoria su quattro giornate di campionato e si porta al primo posto in classifica in solitaria.

Liga: In Spagna il big match di giornata era quello tra Barcellona e Siviglia, che al Camp Nou hanno pareggiato 1-1. Succede tutto nei primi dieci minuti, con Coutinho che risponde all’iniziale vantaggio degli andalusi firmato da de Jong. I blaugrana salgono a quota 7 punti dopo 3 giornate, scivolando a -3 dal Real Madrid. I Blancos infatti vincono 2-0 sul campo del Levante (reti di Vinicius e Benzema) e salgono al primo posto in classifica con 10 punti, nonostante una gara in meno rispetto alle altre squadre di vertice. Nelle altre gare vincono Real Betis e Real Sociedad, rispettivamente 2-0 col Valencia e 3-0 col Getafe, restando seconde a pari merito a -1 dal Real, mentre pareggia l’Atletico Madrid, 0-0 in casa con il Villarréal. I Colchoneros continuano a galleggiare a metà classifica, ma hanno due gare in meno delle altre.

Bundesliga: In Germania vittoria tanto importante quanto sofferta del Bayern Monaco, che batte 4-3 in casa l’Hertha Berlino. Gli ospiti rimontano prima da 0-2 e poi da 3-2, pareggiando all’88’, ma il solito Lewandowski, autore già di una tripletta, sigla il gol decisivo in pieno recupero su calcio di rigore. Quinto gol in tre gare per Lewa e seconda vittoria in campionato per i bavaresi, che si portano a -1 dal trio di testa formato da Lipsia, Francoforte e Augsburg. La squadra di Nagelsmann ne fa quattro allo Schalke 04, l’Eintracht batte 2-1 l’Hoffenheim, mentre l’Augsburg viene fermato sullo 0-0 in trasferta contro il Wolfsburg e perde il primo posto in solitaria.

Ligue 1: In Francia roboante successo del Paris Saint-Germain, che ne fa 6 in casa all’Angers. Decisive le reti di Neymar (doppietta), Gueyé, Draxler e Mbappé. A segno anche il neo acquisto Florenzi, con un bel destro sotto il sette. Nelle altre gare vincono Lille e Lens, rispettivamente 3-0 contro lo Strasburgo e 2-0 con il Saint-Etienne. Il Lens rimane terzo a +1 sul Psg e a -1 dalla coppia di testa formata proprio da Lille e Rennes, bloccato in questo turno 2-2 in casa dal Reims. Pareggio anche per il Lione, 1-1 tra le mura amiche contro il Marsiglia.

Luca Missori

(Fonte immagine: Indiatvnews.com)