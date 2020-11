Calcio estero: l’Arsenal batte lo United, poker Real Madrid, successi per Bayern e Psg

Aubameyang stende i Red Devils, Benzema trascina i Blancos, bavaresi e parigini salgono in testa alla classifica

Premier League: In Inghilterra perde il primo posto l’Everton, che cade 2-1 sul campo del Newcastle. Ne approfitta il Liverpool, che batte con lo stesso punteggio in casa il West Ham (rete di Salah e Diogo Jota) e sale in vetta alla classifica. Ne approfitta anche il Tottenham di Mourinho, vittorioso 2-1 contro il Brighton grazie a Kane e al ritrovato Gareth Bale ed ora secondo in graduatoria. In zona Champions importante successo dell’Arsenal per 1-0 ad Old Trafford contro il Manchester United (gol decisivo di Aubameyang). Stesso risultato per il Manchester City contro lo Sheffield United. Vince anche il Chelsea, 3-0 sul campo del Burnley grazie alle reti di Ziyech, Zouma e Werner, mentre nel monday-night il Leicester si impone 4-1 fuori casa contro il Leeds di Bielsa.

Liga: In Spagna c’è ancora la Real Sociedad in vetta, grazie alla vittoria per 4-1 sul campo del Celta Vigo. Dietro i baschi però vincono entrambe le squadre di Madrid, che hanno rispettivamente una e due partite in meno. Il Real Madrid batte anch’esso 4-1 l’Huesca al Bernabeu (reti di Hazard, Valverde e doppietta di Benzema), mentre l’Atletico espugna 3-1 il campo dell’Osasuna grazie ai gol di Torreira e Joao Felix (doppietta). Annaspano ancora invece il Barcellona, bloccato 1-1 in trasferta dall’Alaves, ed il Siviglia, sconfitto 2-1 dall’Athletic Bilbao. Da segnalare la sorpresa Cadice, vittoriosa 2-0 contro l’Eibar ed ora al quarto posto in classifica.

Bundesliga: In Germania tornano in vetta Bayern Monaco e Borussia Dortmund, complice la sconfitta del Lipsia 1-0 sul campo del Borussia Moenchengladbach. I bavaresi vincono in trasferta 2-1 contro il Colonia grazie alle reti di Muller e Gnabry, mentre il Dortmund batte 2-0 il Bielefeld grazie alla doppietta di Hummels nella ripresa. In zona Champions successi importanti per Bayer Leverkusen ed Augsburg, rispettivamente 4-2 contro il Friburgo e 3-1 col Mainz.

Ligue 1: Anche in Francia avvicendamento in vetta alla classifica. Il Lille pareggia 1-1 in casa contro il Lione ed il Paris Saint-Germain lo supera grazie al successo esterno per 3-0 contro l’Alaves (reti di Herrera, Mbappé e Sarabia). In zona Champions vincono anche Rennes e Nizza, rispettivamente 2-1 contro il Brest e 3-0 contro l’Angers. Le due squadre restano al terzo ed al quarto posto in classifica, mentre in quinta posizione sale il Marsiglia, vittorioso 1-0 in trasferta contro il Lorient.

Luca Missori

(Fonte immagine: Thebusbybabe.sbnation.com)