Calcio estero: l’Arsenal batte ai rigori il Liverpool e vince il Community Shield

Gunners e Reds chiudono i supplementari sull’1-1, poi l’errore di Brewster e la rete di Aubameyang

In attesa della ripresa della Premier League, che ripartirà il 12 settembre, in Inghilterra oggi è andato il scena il Community Shield, l’equivalente della nostra Supercoppa italiana. Si sono affrontate il Liverpool, la squadra vincitrice del campionato, e l’Arsenal, che ad inizio agosto ha conquistato l’Fa Cup contro il Chelsea. Vediamo come è andata.

E’ stata una partita molto equilibrata, come quella dello scorso anno tra il Manchester City e lo stesso Liverpool. E come lo scorso anno il punteggio e l’andazzo del match è stato pressoché identico: gol dopo 12 minuti di Aubameyang per l’Arsenal (nel 2019 fu Sterling a portare in vantaggio i Citizens), pareggio nella seconda parte della ripresa del Liverpool (un anno fa fu Matip, oggi Minamino) e poi sconfitta dei Reds ai rigori, sempre con lo stesso punteggio (5-4). Quest’anno è stato il giovane Brewster a sbagliare l’unico penalty della lotteria, conclusasi con la segnatura decisiva sempre di Aubameyang. Vince l’Arsenal, che conquista il suo Community Shield numero 16. Con questo successo i Gunners staccano proprio il Liverpool (fermo a quota 15) e balzano da soli al secondo posto dietro il Manchester United, che ne ha 21. Seconda coppa consecutiva da allenatore per Arteta, che inizia la stagione nel migliore dei modi.

Nel frattempo in Francia, anche se a singhiozzo, è ripartita la Ligue 1. La scorsa settimana si è giocata la prima giornata e sono scese in campo tutte le squadre tranne Metz, Marsiglia, Saint-Etienne e Paris Saint-Germain. Queste formazioni recupereranno le loro gare nelle prossime settimane, intanto in vetta, a metà della seconda giornata, c’è il Nizza a punteggio pieno.

Luca Missori

(Fonte immagine: Standard.co.uk)