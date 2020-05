Calcio estero: la Bundesliga è ripartita, per gli altri campionati non c’è ancora una data certa

Il calcio tedesco è tornato in campo questo week-end, per le altre leghe bisogna attendere

Mentre in Germania il campionato è ripartito, negli altri paesi governi e federazioni calcistiche si stanno ancora accordando sulla data della ripresa. Per quanto riguarda l’Italia, al contrario di quanto stabilito nelle scorse settimane domani non riinizieranno gli allenamenti di gruppo, mentre per la ripresa della Serie A è stata fissata come data indicativa il 13 giugno, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

In giro per l’Europa invece la situazione è abbastanza eterogenea. Ligue 1, Eredivisie (Olanda) e campionato belga sono stati definitivamente sospesi e non riprenderanno più. In Francia il titolo è stato assegnato al Psg e sono state promosse e retrocesse le squadre tenendo conto della situazione di classifica esistente al momento della sospensione. In Belgio titolo al Brugge, mentre in Olanda promozioni e retrocessioni bloccate e niente campionato assegnato a tavolino. La Premier League e la Liga invece ripartiranno presumibilmente tra il 12 ed il 20 giugno, ma come per l’Italia non c’è ancora una data ufficiale. Il campionato portoghese riinizierà ufficialmente il 4 giugno, la Superliga turca il 12, mentre la Prem’er Liga russa il 21. Oltreoceano l’MLS statunitense e canadese ripartirà l’8 giugno, anche se non c’è ancora l’ufficialità, l’A-League australiana l’11, tre giorni dopo (ufficiale).

Lo stallo presumibilmente si sbloccherà nei prossimi giorni. La Uefa ha dato tempo alle leghe nazionali fino al 25 maggio per presentare i piani di ripresa, con l’auspicio di terminare la stagione calcistica entro il 2 agosto ed iniziare la prossima con un margine abbastanza ampio per poter incastrare in estate l’europeo itinerante che doveva essere giocato il mese prossimo. Un puzzle complicato, ma vista l’emergenza globale in corso non poteva essere altrimenti.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)