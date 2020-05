Calcio estero: la Bundesliga è pronta a ripartire

Le partite si giocheranno a porte chiuse ma saranno trasmesse in chiaro per tutti i tifosi

Nei giorni scorsi è arrivato l’ok di Angela Merkel: la Bundesliga ripartirà il 16 maggio, sabato prossimo. Quello tedesco è il primo campionato europeo che ripartirà e lo farà da dove era stato interrotto quasi due mesi fa, quando fu annullata la 26 esima giornata in programma tra il 13 ed il 15 marzo.

Per la ripresa le regole saranno ferree: partite a porte chiuse, divieti di assembramenti al di fuori degli stadi, giocatori e staff tenuti a rispettare l’obbligo di indossare la mascherina e del distanziamento sociale fuori dal campo di gioco. Per far contenti i tifosi e motivarli a stare a casa la Federcalcio tedesca ha deciso che i match di Bundesliga saranno trasmessi tutti in chiaro, a cominciare dall’atteso derby della Ruhr di sabato prossimo tra Borussia Dortmund e Schalke 04. Con le prime cinque squadre in otto punti in Germania attendono con ansia la ripresa del campionato, ma va osservata la massima cautela. L’esperimento Bundesliga può essere anche un modello importante su cui gli altri paesi si baseranno per portare a termine la stagione calcistica.

Per quanto riguarda le altre leghe, in Olanda e in Francia è stato confermato l’annullamento del campionato. Nei Paesi Bassi però, a differenza di quanto avvenuto in Ligue 1, sono state bloccate sia promozioni che retrocessioni. Ovviamente entrambe le decisioni hanno scatenato le proteste delle squadre penalizzate. Nel mezzo delle polemiche però c’è stato spazio per un bel gesto: il talento del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ha chiesto di dividere il titolo di capocannoniere con Ben Yedder del Monaco (18 gol a testa), anche se basandosi sulle regole della Ligue 1 (a parità di gol vince chi ha segnato meno rigori) il titolo sarebbe dovuto andare soltanto a lui. Il talento francese lo ha annunciato oggi con un post sui social.

Luca Missori

(Fonte immagine: Agi.it)