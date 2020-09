Calcio estero: Klopp batte Bielsa, Marsiglia di misura sul Psg, riparte anche la Liga

Il Liverpool fa 4-3 in casa con neo promosso Leeds, a Parigi cinque rossi e vittoria finale per l’OM

Dopo la Ligue 1 ed in attesa della Serie A, in questo fine settimana sono ripartiti sia il campionato inglese che quello spagnolo. Le emozioni non sono mancate, anche se non tutte le big delle rispettive leghe sono scese in campo. Vediamo il resoconto dei match più importanti.

Premier League: In Inghilterra la Premier è ripartita col botto, il merito è stato dello scontro tra il Liverpool campione in carica ed il neopromosso Leeds di Marcelo Bielsa. El Loco ci ha regalato una partita all’altezza del suo soprannome, che però alla fine è stata vinta dai Reds per 4-3 grazie ad una tripletta di Salah e ad una rete di van Dijk. Negli altri match 3-0 esterno dell’Arsenal contro il Fulham (gol di Lacazette, Gabriel ed Aubameyang), successo di misura dell’Everton sul campo del Tottenham e vittoria, anche questa per 3-0, del Leicester in trasferta contro il West Bromwich. Nel monday night vince anche il Chelsea di Lampard, 3-1 sul campo del Brighton. Le due squadre di Manchester invece (City e United) non hanno giocato la loro partita.

Liga: Anche in Spagna non tutte le squadre sono tornate in campo. In particolare non hanno debuttato Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid e Siviglia. Nelle altre sette gare c’è da registrare la vittoria del Valencia 4-2 in casa col Levante, il successo esterno del Betis per 1-0 sul campo dell’Alaves ed i pareggi per 1-1 di Real Sociedad e Villarréal, rispettivamente contro Valladolid e Huesca.

Ligue 1: In Francia ufficialmente si è arrivati già al terzo turno, anche se molte squadre devono ancora recuperare una partita. Il risultato più importante di giornata è stato senza dubbio la vittoria in trasferta del Marsiglia per 1-0 contro il Paris Saint-Germain. Decisiva la rete di Thauvin nel primo tempo. Maxi rissa nel finale con addirittura 5 espulsi, tre per i parigini (Neymar, Kurzawa e Paredes) e due per l’OM (Amavi e Benedetto). Seconda sconfitta in due partite di Ligue 1 per il Psg, inizio stagione da dimenticare. Nelle altre gare vincono Lille e Monaco, rispettivamente 1-0 contro il Metz e 2-1 contro il Nantes, e restano al primo posto a pari merito insieme al Rennes, anch’esso vittorioso per 4-2 sul campo del Nimes. Pareggio 0-0 invece per il Lione contro il Bordeaux.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)