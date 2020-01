Calcio estero: Klopp batte Ancelotti, il Real Madrid aggancia in testa il Barcellona

Il Liverpool supera l’Everton di misura, i blaugrana pareggiano il derby con l’Espanyol e vengono raggiunti dai Blancos

Fa Cup: In Inghilterra turno di pausa per il campionato, con le formazioni di tutte le categorie che sono scese in campo per la Coppa nazionale. Il big match di questo terzo turno era senza dubbio il derby tra Liverpool ed Everton. Hanno vinto i Reds, che nonostante l’ampio turnover, sono riusciti a battere i Toffees grazie ad una splendida rete del giovane Curtis Jones, classe 2001. Un esordio da ricordare. Negli altri match successo del Manchester City, che batte 4-1 in casa il Port Vela (reti di Zinchenko, Aguero, Bellis e Foden), e del Leicester, che tra le mura amiche ha la meglio per 2-0 sul Wigan (autorete e gol di Barnes). Nelle gare di domenica vince anche il Chelsea, 2-0 contro il Nottingham, mentre pareggiano sia Tottenham che Manchester United, rispettivamente contro Middlesbrough e Wolverampthon. Giocheranno il replay a campi invertiti. Infine vince anche l’Arsenal, 1-0 in casa contro il Leeds (rete di Nelson)

Liga: In Spagna frena il Barcellona, bloccato 2-2 in trasferta dall’Espanyol nel derby. Suarez e Vidal rimontano nella ripresa l’iniziale vantaggio di Lopez, poi però a quattro minuti dal termine subiscono il pareggio di Wu Lei e vedono sfumare i tre punti. Ne approfitta il Real Madrid, che vince 3-0 sul campo del Getafe grazie alle reti di Varane (doppietta) e Modric. Blancos e blaugrana ora sono di nuovo primi a pari merito. Dietro la coppia di testa pareggia il Siviglia, 1-1 in casa con l’Athletic Bilbao, mentre vince l’Atletico Madrid, che batte 2-1 al Wanda Metropolitano il Levante e aggancia gli andalusi al terzo posto in classifica. In zona Champions vittoria di misura del Valencia contro l’Eibar, mentre perde la Real Sociedad in casa per 1-2 contro il Villarréal, rimanendo comunque al quinto posto in classifica a pari merito coi valenciani.

Luca Missori

(Fonte immagine: Corrieredellosport.it)