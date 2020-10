Calcio estero: il Real vince il Clasico, successo del Liverpool, goleade per Bayern e Psg

I Blancos espugnano il Camp Nou nella ripresa, Lewandowski trascina ancora i bavaresi, i Reds agganciano l’Everton in testa alla classifica

Premier League: L’inizio di Premier più equilibrato degli ultimi anni continua a confermarsi tale. L’Everton capolista perde 2-0 sul campo del Southampton e viene raggiunto al primo posto in classifica dal Liverpool, che batte 2-1 lo Sheffield United grazie alle reti di Firmino e Diogo Jota. Dietro la coppia di testa perde l’Aston Villa, 3-0 in casa contro il Leeds del Loco Bielsa. I Villains rimangono a -1 dalla vetta, ma avendo una partita in meno possono ancora balzare in testa al campionato. Nelle altre gare importante vittoria del Leicester, 1-0 in trasferta contro l’Arsenal (rete di Vardy), mentre pareggiano 0-0 Manchester United e Chelsea. Il Leicester sale al quarto posto in graduatoria, mentre Gunners, Blues e Red Devils continuano a ristagnare a metà classifica.

Liga: In Spagna era il turno del Clasico, che è stato vinto dal Real Madrid per 3-1 al Camp Nou. Nel primo tempo segnano prima Valverde e poi Ansu Fati (classe 2002, il più giovane marcatore nella storia del Clasico). Nella ripresa invece vanno in rete Ramos su rigore e Modric, che chiude il match nel recupero. I Blancos restano al secondo posto a -1 dalla Real Sociedad (che batte 4-1 in casa l’Huesca) ma hanno una partita in meno. Stesso discorso per il Granada, anch’esso secondo in classifica con una gara da recuperare e anch’esso vittorioso in questo turno, 1-0 in trasferta sul campo del Getafe. Nelle altre gare vince 2-0 l’Atletico Madrid contro il Betis (reti di Llorente e Suarez), mentre perde il Siviglia, 1-0 in casa contro l’Eibar. I Colchoneros salgono al quinto posto a -3 dalla vetta, gli andalusi invece rimangono a quota 7 punti, a metà classifica e a pari merito con il Barcellona.

Bundesliga: In Germania vince ancora il Bayern Monaco, trascinato dal solito Robert Lewandowski. Il centravanti polacco segna tre dei cinque gol con cui i bavaresi si sbarazzano dell’Eintracht Francoforte (le altre due reti le mettono a segno Sané e Musiala). La formazione di Flick resta seconda insieme al Borussia Dortmund, che si aggiudica per 3-0 il derby della Ruhr contro lo Schalke 04, a -1 dal Lispia capolista, anch’esso vittorioso per 2-1 in casa con l’Herta Berlino. In zona Champions pareggio 1-1 dello Stoccarda con il Colonia e successo in trasferta per 3-2 del Borussia Moenchengladbach, che aggancia proprio lo Stoccarda e l’Eintracht Francoforte al quinto posto in classifica.

Ligue 1: In Francia poker del Paris Saint-Germain in casa contro il Dijon. Doppiette decisive di Moise Kean e Mbappé. I parigini agganciano al primo posto in classifica il Lille, bloccato 1-1 sul campo del Nizza. Dietro la coppia di testa vincono Marsiglia e Lione, rispettivamente 1-0 in trasferta contro il Lorient e 4-1 in casa contro il Monaco. L’OL sale al quinto posto a -5 dalla vetta, mentre il Marsiglia ora è terzo, a -3 dalla prima piazza.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)