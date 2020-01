Calcio estero: Il Real Madrid vince il derby di Supercoppa, Klopp batte anche Mourinho

I Blancos battono i Colchoneros ai rigori, i Reds invece battono anche il Tottenham e consolidano il primo posto in classifica

Premier League: In Inghilterra continua l’impressionante marcia del Liverpool, che vince anche in casa del Tottenham di Mourinho grazie ad una rete di Firmino nel primo tempo. 20 successi su 21 gare di campionato e dodicesima vittoria consecutiva per i Reds. Dietro il Liverpool a -14 (e con una gara in più) c’è il Manchester City, che batte con un roboante 6-1 l’Aston Villa in trasferta. Reti di Gabriel Jesus, Mahrez (doppietta) e Aguero (tripletta). Giornata storica per il Kun, che con questi tre gol aggancia Henry al quarto posto della classifica cannonieri di tutti i tempi della Premier (177 reti). In zona Champions perde il Leicester, sconfitto in casa 2-1 dal Southampton, mentre vince il Chelsea, 3-0 in casa contro il Burnley (reti di Jorginho, Abraham e Hudson-Odoi). Blues quarti a -6 dalla Foxes. Dietro il Chelsea vincono sia Manchester United che Sheffield United, rispettivamente 4-0 e 1-0 contro Norwich e West Ham, mentre pareggia l’Arsenal, 1-1 sul campo del Crystal Palace.

Coppa del Re: In Spagna pausa del campionato e turno di coppe. Il Real Madrid vince ai rigori la Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid. Dopo 120 minuti chiusi sullo 0-0 i Blancos segnano tutti i penalty mentre i Colchoneros sbagliano con Saul e Thomas consegnando il trofeo ai rivali. Nelle gare del terzo turno di Coppa del Re invece vincono più o meno tutte le big: 4-0 dell’Athletic Bilbao al Sestao, 5-0 del Siviglia all’Escobedo, 3-0 del Betis al Portugalete e 2-0 dell’Espanyol al San Sebastian Reyes. Perde a sorpesa invece il Getafe, 2-0 sul campo del Badalona. Le altre big entreranno in scena dal prossimo turno.

Ligue 1: In Francia pareggio pirotecnico nel big match di giornata tra Paris Saint-Germain e Monaco. Al Parc des Princes finisce 3-3, con gli ospiti che rimontano due volte i padroni di casa, andati in vantaggio prima 1-0 e poi 3-1 (doppietta di Neymar e autorete). Dietro i parigini accorcia il Marsiglia, che pur con una gara in più, batte il Rennes terzo in classifica per 1-0 e si porta a -5 dalla vetta. In zona Champions vince il Nantes, 2-0 sul campo del Saint-Etienne, ed il Lione, 2-1 in trasferta contro il Bordeaux. Perde invece il Lille, 1-0 contro il Dijon, e perde il quarto posto in graduatoria.

