Calcio estero: il Psg vince anche la Coppa di Lega, l’Arsenal trionfa in Fa Cup contro il Chelsea

In Inghilterra, con il campionato che si è chiuso la scorsa settimana, questo sabato è stato dedicato alla finalissima di Fa Cup tra Arsenal e Chelsea. Hanno vinto i Gunners per 2-1, grazie ad una doppietta di Aubameyang che ha rimontato l’immediato vantaggio Blues firmato da Pulisic dopo soli cinque minuti di gioco. Espulso per doppia ammonizione Kovacic nella ripresa. Successo numero 14 in Fa Cup per l’Arsenal (la squadra che ne ha vinte di più), che torna a sollevare il trofeo dopo tre anni di digiuno e conquista di diritto l’accesso alla prossima edizione dell’Europa League, scalzando il Wolverampthon settimo in classifica. Una soddisfazione doppia per Arteta, che riscatta una stagione non brillantissima e pone le basi per una migliore.

In Francia invece, una settimana dopo la finale di Coup de France, è andata in scena anche la finale di Coppa di Lega. Da una parte sempre il Paris Saint-Germain, dall’altra il Lione di Rudi Garcia. Dopo 120 minuti chiusi sullo 0-0 sono stati i ragazzi di Tuchel a spuntarla ai calci di rigore: primi cinque penalty trasformati da entrambe le formazioni, poi errore di Traorè e rete decisiva di Sarabia. Coppa numero 9 in bacheca per il Psg, la sesta negli ultimi sette anni. I parigini sono la squadra che ha vinto più coppe consecutivamente (5) e in totale (9) e probabilmente resteranno al vertice dell’albo d’oro, dato che dalla prossima stagione la Coppa di Lega sarà sospesa. Tra i principali campionati europei ormai rimane viva solo la League Cup inglese.

