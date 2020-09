Calcio estero: il Liverpool batte il Chelsea, pari Real, goleada Bayern, tris del Psg

I Reds espugnano 2-0 Stamford Bridge, i bavaresi ne fanno otto allo Schalke 04, primo successo anche per i parigini

Premier League: In Inghilterra i riflettori erano puntati sulla sfida tra Chelsea e Liverpool. Hanno vinto i Reds per 2-0 grazie ad una doppietta di Mané ad inizio ripresa. Secondo successo in due partite per gli uomini di Klopp. Vincono anche Leicester ed Arsenal, rispettivamente 4-2 col Burnley e 2-1 col West Ham (reti di Lacazette e Nketiah) e restano entrambe a punteggio pieno. Nelle altre gare due manite per Everton e Tottenham, entrambe per 5-2 contro West Bromwich e Southampton. I Toffees sono anche loro nel gruppo che comanda la classifica. Nel monday night infine vince anche il Manchester City, 3-1 sul campo del Wolverampthon (reti di De Bruyne, Foden e Gabriel Jesus).

Liga: In Spagna secondo turno di campionato, anche se non per tutte le squadre. Ha debuttato il Real Madrid, fermato 0-0 sul campo della Real Sociedad. Ancora non sono scese in campi invece né Barcellona, né Atletico Madrid né Siviglia. Nella altre gare vincono Granada e Betis, rispettivamente 2-1 con l’Alaves e 2-0 col Valladolid, e restano prime in classifica a punteggio pieno. Successi anche per Villarrèal (2-1 contro l’Eibar) e Celta Vigo, che batte 2-1 in casa il Valencia.

Bundesliga: In Germania è ripartito il campionato e sin da subito il Bayern Monaco ha messo in chiaro che sarà ancora la squadra da battere, vincendo 8-0 contro lo Schalke 04 nell’anticipo del venerdì. Tripletta di Gnabry e reti di Lewandowski, Goretzka, Sané, Muller e Musiala. Negli altri match 3-0 del Borussia Dortmund sul Borussia Moenchengladbach (decisivo il gol di Reyna e la doppietta di Haaland) e successo per 3-1 del Lipsia sul Mainz. Pareggiano 0-0 invece Wolfsburg e Bayer Leverkusen.

Ligue 1: In Francia c’è da registrare la seconda vittoria consecutiva del Paris Saint-Germain dopo due sconfitte nelle prime due gare. I parigini espugnano 3-0 il campo del Nizza grazie ai gol di Mbappé, Di Maria e Maquinhos. Nelle altre gare il Saint-Etiénne pareggia 2-2 in trasferta contro il Nantes e viene raggiunto in testa dal Rennes, vittorioso 2-1 contro il Monaco. In zona Champions successi anche per Montpellier e Lens, rispettivamente 4-1 contro l’Angers e 2-1 contro il Bordeaux, mentre pareggiano 1-1 Marsiglia e Lille.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)