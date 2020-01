Calcio estero: Il Liverpool batte anche lo United, Messi trascina il Barça, poker Bayern

I Reds sconfiggono anche i Red Devils e consolidano il primo posto in classifica, Messi tiene i blaugrana agganciati al Real, Lewandowski va ancora a segno

Premier League: Altra giornata, altri tre punti per il Liverpool, che tocca quota 13 vittorie consecutive e raggiunge l’incredibile traguardo di 21 successi in 22 gare. Questa volta i Reds battono il Manchester United grazie alle reti di van Dijk e Salah, portandosi a +16 sul Manchester City secondo. Tutto questo con una gara in meno. Non siamo neanche a fine gennaio eppure la Premier è già a portata di mano. Dietro la formazione di Klopp pareggia il City, bloccato in casa sul 2-2 dal Crystal Palace. Non basta la doppietta del solito Aguero a rimontare l’iniziale vantaggio dei londinesi, al 90′ infatti Guardiola viene beffato da una sfortunata autorete di Fernandinho. In zona Champions sconfitte per Leicester e Chelsea, rispettivamente 2-1 e 1-0 contro Burnley e Newcastle, mentre pareggiano sia Arsenal che Tottenham. I Gunners fanno 1-1 in casa contro lo Sheffield United, mentre gli Spurs vengono fermati 0-0 dal Watford nel derby. Mourinho ora è a -8 dal quarto posto occupato dal Chelsea,l’Arsenal invece a -10.

Liga: In Spagna continuano a marciare a braccetto Real Madrid e Barcellona. I Blancos battono 2-1 il Siviglia al Bernabeu grazie ad una doppietta fondamentale di Casemiro nella ripresa. I blaugrana invece hanno la meglio di misura in casa sul Granada, la rete decisiva è del solito Messi (14esimo gol per lui) a 15 minuti dal termine. Dietro la coppia di testa perde l’Atletico Madrid, sconfitto 2-0 sul campo dell’Eibar, mentre vince il Getafe, che ne fa tre in trasferta al Leganes e si porta a -2 dal quarto posto occupato dal Siviglia e dallo stesso Atletico Madrid, ora distante otto punti dalla vetta. In zona Europa League sconfitte invece sia Real Sociedad che Valencia, rispettivamente 3-0 dal Real Betis e 4-1 dal Maiorca. Pareggio per l’Athletic Bilbao, 1-1 con il Celta Vigo.

Bundesliga: In Germania il Lipsia si conferma primo in classifica battendo 3-1 in casa l’Union Berlino. La doppietta di Werner e la rete di Sabitzer rimontano l’iniziale vantaggio ospite firmato da Bulter e consentono a Nagelsmann di staccare di cinque punti il Borussia Moenchengladbach, sconfitto 2-0 dallo Schalke 04 nello scontro diretto. Dietro il Lipsia al secondo posto ora c’è il Bayern Monaco, che ne fa quattro sul campo dell’Herta Berlino (reti di Muller, Alcantara, Lewandowski e Perisic) e scavalca il Moenchengladbach. In zona Champions successi anche per Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, vittoriose rispettivamente 3-5 e 1-4 contro Augsburg e Paderborn. I gialloneri restano quarti in graduatoria a pari merito con lo Schalke 04, due punti più dietro il Leverkusen.

Luca Missori

