Calcio estero: il Liverpool batte anche l’Arsenal, poker Barcellona, Bayern ko con l’Hoffenheim

I Reds vincono con i Gunners nel monday night, Ansu Fati trascina i blaugrana, crollano i bavaresi dopo la Supercoppa

Premier League: In Inghilterra i riflettori erano puntati sul big match del lunedì tra Liverpool ed Arsenal. Ad Anfield hanno avuto la meglio gli uomini di Klopp per 3-1, grazie alle reti di Mané, Robertson e Jota a rimontare l’iniziale vantaggio dei Gunners firmato da Lacazette. Terzo successo in tre giornate per i Reds. Nelle altre gare clamorosa vittoria per 5-2 del Leicester sul campo del Manchester City. Decisiva la tripletta di Jamie Vardy a cavallo tra le due frazioni di gioco. Foxes a punteggio pieno insieme a Liverpool ed Everton, vittorioso 2-1 in trasferta contro il Crystal Palace. Successo anche per il Manchester United, che batte 3-2 fuori casa il Brighton, mentre pareggiano Chelsea e Tottenham, rispettivamente 3-3 con il West Bromwich e 1-1 col Newcastle.

Liga: In Spagna è tornato in campo anche il Barcellona e nella sua prima gara dopo un’estate travagliata ha vinto 4-0 contro il Villarréal. A segno Ansu Fati (doppietta), il figliol prodigo Messi ed un’autorete. Vince anche il Real Madrid, che espugna per 2-3 il campo del Betis primo in classifica ed ottiene il primo successo in campionato. Decisive le reti di Valverde, Ramos e l’autogol di Emerson. Tra le big c’è inoltre da registrare i successi di Atletico Madrid e Siviglia, rispettivamente 6-1 contro il Granada e 3-1 contro il Cadice. In testa alla classifica in ogni caso, dopo tre giornate, ci sono ancora Betis e Granada, anche se diverse squadre hanno gare da recuperare.

Bundesliga: In Germania la notizia principale è il tracollo del Bayern Monaco, che paga i 120 minuti infrasettimanali di Supercoppa Europea contro il Siviglia e perde 4-1 sul campo dell’Hoffenheim. I bavaresi restano a quota 3 punti dopo due giornate, mentre a punteggio pieno insieme all’Hoffenheim c’è l’Augsburg, che in casa batte a sorpresa 2-0 il Borussia Dortmund. Nelle altre gare 1-1 tra Bayer Leverkusen e Lipsia, mentre vince per 3-1 il Francoforte in trasferta contro l’Herta Berlino.

Ligue 1: In Francia infine vince ancora il Paris Saint-Germain, che espugna 2-0 il campo del Reims grazie alla doppietta di Icardi. Dopo cinque giornate i parigini sono settimi, a quota 9 punti. In testa infatti c’è la sorpresa Rennes, che ottiene un’importante vittoria per 3-0 in trasferta contro il Saint-Etienne e centra il quarto successo consecutivo. Dietro la capolista a -2 c’è il Lille, vittorioso 2-0 in casa con il Nantes, mentre a -3 troviamo Montpellier, Monaco e Lens, oltre al Saint-Etienne. Raramente negli ultimi anni si era visto un inizio di stagione così equilibrato.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)