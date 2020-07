Calcio estero: il Bayern vince anche la Coppa di Germania, Real di misura, Liverpool ok

I bavaresi fanno il double in attesa della Champions, Ramos trascina i Blancos, in Premier è bagarre Champions

Terminata la Bundesliga, questo sabato è andata in scena la finale di Dfb Pokal (la coppa di Germania) tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Hanno vinto i bavaresi per 4-2, in maniera più agevole di quanto mostri il punteggio: reti di Alaba, Gnabry e Lewandowski nella prima ora di gioco, gol di Bender per accorciare le distanze, poi ancora in gol Lewandowski su rigore all’89’ a chiudere il match, inutile il penalty realizzato da Havertz a tempo scaduto. Vince il Bayern: secondo titolo in stagione per la formazione di Flick, che ora punta alla Champions Leauge per il Triplete, e successo numero 20 su 24 finali di Coppa di Germania disputate (gli ultimi due consecutivi).

In Inghilterra il Liverpool, vittorioso 2-0 in casa con l’Aston Villa (reti di Mané e Jones), è già campione da due giornate, mentre è ancora viva la bagarre Champions League e la lotta per non retrocedere. Il Leicester vince 3-0 in casa col Crystal Palace rimanendo al terzo posto a +1 sul Chelsea, che batte tra le mura amiche il Watford con lo stesso punteggio (gol di Giroud, Willian e Barkley). Successo anche per il Manchester United, che ha la meglio per 5-2 all’Old Trafford sul Bournemouth e resta in scia. I Red Devils sono quinti, a -2 dal Chelsea, ma va ricordato che a causa dell’esclusione del Manchester City dalla prossima edizione della Champions, ad oggi, lo United sarebbe qualificato anche così. Proprio il Manchester City invece perde 1-0 sul campo del Southampton, ma conserva otto punti sul terzo posto a cinque giornate dal termine, un margine rassicurante.

In Spagna infine si è appena concluso un turno che rischia di essere decisivo per la vittoria della Liga. Il Real Madrid tra le polemiche espugna il campo dell’Athletic Bilbao grazie ad un rigore di Sergio Ramos al 73′. Risponde prontamente il Barcellona, che batte 4-1 in trasferta il Villarréal per effetto delle reti di Ansu Fati, Griezmann, Suarez ed un autogol. I blaugrana restano a -4 a quattro turni dal termine, ma ormai per rimontare i Blancos serve un miracolo. In zona Champions vince l’Atletico Madrid, 3-0 contro il Maiorca, mentre pareggia il Getafe, 0-0 sul campo dell’Osasuna. L’Atletico si porta a +5 sul Siviglia quarto in classifica, che però deve ancora giocare la sua gara nel monday night contro l’Eibar.

Luca Missori

(Fonte immagine: Raisport.rai.it)