Calcio estero: il Bayern batte il Moenchengladbach, poker per il Barça, Real Madrid ok

Ancora un successo per i bavaresi che ora sono ad una vittoria dal titolo, ricominciano alla grande anche catalani e Merengues

In questo fine settimana, oltre alla Coppa Italia, è tornata in campo anche la Liga, che sarà seguita nei prossimi giorni anche dalla Premier League. Poche le sorprese in questo primo turno post lockdown, con tutte le big che hanno centrato la vittoria. Vediamo nel dettaglio i risultati dei match.

Il Barcellona ricomincia con un poker, battendo 4-0 in trasferta il Maiorca grazie alle reti di Vidal, Braithwaite, Jordi Alba e Messi. I catalani restano primi a +2 sul Real Madrid, anch’esso vittorioso in casa per 3-1 contro l’Eibar. A segno Kroos, Ramos e Marcelo. Dietro la coppia di testa successo importante per il Siviglia, che ringrazia Ocampos e Fernando e batte il Betis nel derby. Gli andalusi restano al terzo posto in classifica portandosi a +4 sul Getafe, sconfitto 2-1 in trasferta contro il Granada, e sull’Atletico Madrid, bloccato 1-1 dall’Athletic Bilbao. 1-1 anche per il Valencia nel derby contro il Levante.

In Germania invece ennesimo successo del Bayern Monaco, che supera anche l’ostacolo Borussia Moenchengladbach portandosi ad una sola vittoria dall’ottavo titolo consecutivo. Dopo il gol di Zirkzee pareggiato dall’autorete di Pavard, ci pensa Goretzka a quattro dal termine a regalare ai bavaresi i tre punti. Mercoledì prossimo contro il Werder Brema primo match point “scudetto” per gli uomini di Flick. Dietro il Bayern, vincono sia Borussia Dortmund che Lipsia. Il Dortmund espugna 1-0 il campo del Fortuna Dusseldorf grazie ad un gol di Haaland in pieno recupero, restando secondo a +4 sul Lipsia, anch’esso vittorioso in trasferta per 2-0 contro l’Hoffenheim (doppietta di Olmo). In zona Champions pareggiano sia Bayer Leverkusen che Wolfsburg, rispettivamente 1-1 contro lo Schalke 04 e 2-2 contro il Friburgo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Globalist.it)