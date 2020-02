Calcio estero: Il Barça supera il Real, Lewandowski trascina il Bayern, poker Psg

Messi leader nei blaugrana che sorpassano in vetta il Madrid, i bavaresi restano primi, ancora una vittoria per i parigini

Premier League: In Inghilterra in questo turno di campionato sono andati in scena due match decisivi per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Manchester City, che per ora rimane escluso dalle prossime due edizioni, batte 1-0 in trasferta il Leicester grazie alla rete di Gabriel Jesus a dieci dal termine e consolida il secondo posto andando a +7 proprio sul Leicester terzo. Nell’altro scontro diretto il Chelsea di Lampard batte 2-1 il Tottenham di Mourinho e resta al quarto posto. Decisive le reti di Giroud e Marcos Alonso. I Blues salgono a +4 sul Tottenham, che viene scavalcato al quinto posto dal Manchester United, vittorioso per 3-0 in casa col Watford (primo gol per il neo acquisto Bruno Fernandes). Finisse oggi il campionato, se fosse confermata la squalifica del City i Red Devils, ora quinti, sarebbero in Champions League.

Liga: In Spagna ribaltone importante a sette giorni dal Clasico di domenica prossima. Il Barcellona batte 5-0 in casa l’Eibar grazie ad un poker di Messi e ad una rete di Arthur e scavalca il Real Madrid, sconfitto 1-0 in trasferta dal Levante. I blaugrana arrivano quindi al big match del Bernabeu avanti di due punti e con due risultati su tre per conservare o consolidare il primato. Dietro la coppia di testa vince ancora l’Atletico Madrid, che ha la meglio in casa per 3-1 sul Villarréal (reti di Correa, Koke e Joao Felix). Successo anche per il Siviglia, che batte 3-0 in trasferta il Getafe nello scontro diretto per la Champions salendo al quarto posto a pari merito con i Colchoneros. Il Getafe invece ora è quinto, a -1 dalla zona Champions. In questo turno da registrare anche la vittoria della Real Sociedad, che ne fa tre in casa al Valencia portandosi al sesto posto e a -2 dal Getafe.

Bundesliga: In Germania continua l’appassionante lotta per il vertice. Il Bayern Monaco soffre, ma alla fine batte 3-2 in casa il Paderborn grazie alla doppietta decisiva del solito Robert Lewandowski (arrivato a 25 reti in 23 partite). I bavaresi restano primi, a +1 sul Lipsia, che ne fa addirittura cinque in casa dello Schalke 04, e a +4 sul Borussia Dortmund, che espugna per 2-0 il campo del Werder Brema grazie ai gol di Zagadou e del solito Haaland. L’altro Borussia invece, il Moenchengladbach, viene bloccato sull’1-1 tra le mura amiche dall’Hoffenheim, scivolando al quarto posto e venendo agganciato dal Bayer Leverkusen, vittorioso per 2-0 in casa contro l’Augsburg. In zona Europa League successo anche per il Wolfsburg, 4-0 contro il Mainz.

Ligue 1: In Francia torna alla vittoria il Paris Saint-Germain, che fatica più del previsto ma alla fine batte in casa 4-3 il Bordeaux. Decisive le reti di Cavani, Mbappé e Marquinhos (doppietta). I parigini volano a +13 sul Marsiglia, sconfitto 3-1 tra le mura amiche dal Nantes, ed ipotecano la vittoria finale del titolo. In zona Champions vincono sia Lilla che Rennes, rispettivamente 3-0 contro il Tolosa e 2-1 col Nimes. Il Rennes rimane terzo a +1 sul Lilla e va a +5 sul Monaco, bloccato 1-1 in trasferta sul campo del Dijon.

Luca Missori

(Fonte immagine: It.eurosport.com)