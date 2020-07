Calcio estero: il Barca chiama il Real risponde, manita del City, assolto dalla Uefa e riammesso in Champions League

I catalani battono il Valladolid ma i Blancos espugnano Granada e restano a +4, in Inghilterra sempre viva la lotta per l‘Europa

In Premier League con il titolo assegnato al Liverpool, che in questo turno ha pareggiato 1-1 col Burnley e ormai interessato solo a raggiungere quota 100 punti, i fari sono puntati solo sulla lotta per la qualificazione in Champions League. Il Manchester City ne fa 5 al Brighton (tripletta di Sterling e reti di Bernardo Silva e Gabriel Jesus) e blinda il secondo posto portandosi a +12 sul Chelsea a tre giornate dal termine. Successo doppiamente importante per gli uomini di Guardiola, che sono stati di nuovo ammessi alla prossima Champions League a seguito della pronuncia del Tas di Losanna sulle presunte violazioni dei Citizens al Fair Play Finanziario. Il Chelsea invece perde 3-0 contro lo Sheffield United, che conserva il settimo posto in classifica e resta incollato a -1 dal Wolverampthon sesto, anch’esso vittorioso per 3-0 contro l’Everton. Sconfitta pesante anche per il Leicester, 4-1 sul campo del Bournemouth, con le Foxes che vengono raggiunte al quarto posto dal Manchester United, bloccato in casa 2-2 dal Southampton. I Red Devils ora sono a -1 dal Chelsea, più distante invece il Tottenham di Mourinho, che batte 2-1 l’Arsenal nel derby e resta ottavo a -2 dal settimo posto che vale i preliminari di Europa League.

In Liga continua l’appassionante lotta per il titolo. Sabato il Barcellona vince 1-0 sul campo del Valladolid (rete di Vidal) portandosi provvisoriamente a -1 dal Real Madrid, impegnato nel monday night contro il Granada. I Blancos rispondono presentie vincendo 2-1 grazie a Mendy e Benzema e portandosi di nuovo a +4 sui catalani a due giornate dal termine. Il titolo è sempre più vicino. In zona Champions invece l’Atletico Madrid batte 1-0 il Real Betis grazie ad una rete di Diego Costa e conquista la qualificazione alla prossima Champions League. Stesso discorso per il Siviglia, vittorioso 2-0 in casa col Maiorca e terzo a pari merito con il Colchoneros. Perde il Villarréal, 2-1 in casa con la Real Sociedad, che si porta a -3 dal Sottomarino giallo quinto in classifica. Pari per il Getafe, 0-0 con l’Alaves.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ilcalcio24ore.it)