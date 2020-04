Calcio estero: dopo la sospensione del campionato olandese si ferma anche la Ligue 1

I Paesi Bassi annullano questa edizione dell’Eredivisie, in Francia il pallone si ferma fino a settembre

Venerdì scorso la Federcalcio olandese ha annunciato che il campionato non riprenderà neanche dopo la fine della pandemia. Non ci sarà l’assegnazione del titolo, non ci saranno retrocessioni e promozioni. I piazzamenti europei sono stati stabiliti in base alla classifica attuale: Ajax direttamente in Champions, Az Alkmaar ai preliminari. Feyenoord, Psv e Willem II ai preliminari di Europa League. Non sono mancate le proteste ovviamente, soprattutto da parte delle squadre ai vertici del campionato di Seconda Divisione. La decisione per il momento però rimane questa.

Sulla scia dei Paesi Bassi (e di Belgio ed Argentina) anche la Francia ha deciso per lo stop al calcio. Il primo ministro francese Edouard Philippe, in un discorso all’Assemblea Nazionale sulle condizioni di rilassamento del lockdown dopo l’11 maggio, ha affermato che Ligue 1 e Ligue 2 non riprenderanno e che si ricomincerà direttamente a settembre con la nuova stagione. Inoltre, sarà vietato praticare qualsiasi tipo di sport di squadra o di contatto in luoghi coperti. Consentita invece l’attività motoria individuale. A differenza dell’Eredivisie ancora non è stato stabilito come si procederà per assegnazione titolo, piazzamenti europei, promozioni e retrocessioni, ma la decisione del primo ministro è stata accolta con favore dall’associazione dei calciatori. Queste le parole del presidente Philippe Piat: “Abbiamo sempre mostrato scetticismo riguardo ad una possibile ripresa. Abbiamo detto in più occasioni che ci sembrava un a soluzione a dir poco complicata e adesso ci sentiamo tranquillizzati per i nostri atleti. Ora inizieremo a pensare a come programmare e iniziare la prossima stagione.”

La Ligue 1 è così diventato il primo dei top cinque campionati europei ad essere annullato. Per quanto riguarda gli altri, Serie A compresa, le trattative tra governi e federazioni sono ancora in corso. La Uefa ha come linea guida di portare a termine la stagione, ma è ancora presto per dire se le altre leghe si atterranno a questa indicazione o seguiranno le orme della Francia.

Luca Missori

(Fonte immagine: It.eurosport.com)