Calcio estero: Chelsea e United in Champions, il Psg vince la coppa di Lega

Cala il sipario sulla Premier League con Blues e Red Devils che raggiungono Liverpool e City in Europa, Neymar trascina i parigini al successo contro il Saint-Etienne

In Inghilterra è andato in scena l’ultimo turno di Premier League, un turno che doveva annunciare i verdetti relativi a retrocessioni, qualificazioni in Champions ed Europa League. Grazie ai successi con Wolverampthon e Leicester, entrambi per 2-0, Chelsea e Manchester United strappano il pass per la prossima Champions League raggiungendo le già qualificate Liverpool e Manchester City. Le Foxes invece si dovranno accontentare dell’Europa League insieme al Tottenham, che aggancia al sesto posto proprio il Wolverampthon e gli soffia la qualificazione ai gironi per effetto della migliore differenza reti complessiva. Ora i Wolves dovranno tifare Chelsea nella finale di Fa Cup di sabato prossimo, in caso di vittoria dell’Arsenal infatti saranno i Gunners ad andare in Europa League nonostante il decimo posto in campionato. In zona retrocessione si salva l’Aston Villa, che fa 1-1 sul campo del West Ham, mentre retrocedono Bournemouth, Watford e Norwich.

In Francia il campionato è stato annullato, con il titolo che è stato assegnato d’ufficio al Paris Saint-Germain, ma venerdì scorso è andata comunque in scena la finale di Coppa di Lega proprio tra i parigini ed il Saint-Etienne. Ha vinto la formazione di Tuchel per 1-0 grazie ad una rete di Neymar dopo 14 minuti di gioco. Successo numero tredici in coppa per i parigini, la squadra che ne ha vinte di più e che ha il record di successi consecutivi (4). Una vittoria che è anche un riscatto dopo la cocente sconfitta della scorsa edizione contro il Rennes e che vale il quinto trionfo negli ultimi sei anni. Quella appena terminata è stata l’ultima edizione della Coppa di Lega (dalla prossima stagione rimarrà solo quella inglese tra i principali campionati europei) e si è conclusa in maniera amara per il Psg che, nonostante la vittoria, ha perso Mbappé per un brutto infortunio alla caviglia e rischia di non averlo a disposizione per il quarto di finale di Champions del 12 agosto con l’Atalanta.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)